Cavani, parla l'agente: "Tornare in Italia? Sì, è una possibilità. Ci sono stati dei contatti"

Cavani-PSG, ormai è finita. L’uruguaiano non ha detto sì alla proposta di rinnovo del club parigino arrivata lo scorso anno e, ora, il PSG ha trovato Icardi su cui puntare per il futuro. La volontà di Leonardo, infatti, è quella di riscattare l’argentino dall’Inter e lasciar partire Cavani anche per liberarsi di un ingaggio ingombrante (14,2 milioni netti a stagione). Una volta rientrato dall’infortunio l’ex Napoli è rimasto in panchina, collezionando solo 135 minuti tra campionato e Champions. L’ultima - e unica - da titolare, è stata quella contro il Brest, poi sostituito all’80’ da Icardi che ha realizzato il gol partita.

L’argentino è diventato il titolare già da questa stagione, ecco perché è balzata la possibilità che Cavani lasci il PSG a gennaio. Il suo agente ha però smentito, aprendo invece diversi scenari in vista della prossima annata... Le squadre italiane vogliono ancora provarci: sul classe ’87 si è interessata la Roma, oltre a diversi sondaggio fatti nel recente passato di Inter e Napoli.

Il PSG ha offerto il rinnovo? A Febbraio comincerà a trovarsi un’altra squadra?

" Sì, chiaro. Non siamo molto preoccupati per il rinnovo, sicuramente Cavani avrà molte opportunità soprattutto quando sarà libero. Intendo a fine contratto. [Walter Guglielmone Cavani a Calcio Napoli] "

Qual è la volontà di Cavani?

" La volontà dipenderà dal progetto del club. Cavani ha ancora almeno 3 anni per giocare a grandi livelli e può giocare in qualsiasi grande squadra d’Europa "

Potrebbe anche tornare in Serie A? Ci sono stati dei contatti con club italiani?

" Sì, è una possibilità. Ci sono contatti, ma non posso dire nulla "

A gennaio resterà al PSG o potrebbe già andare via?

" No, resta sicuro "

Cavani potrebbe sostituire Ibrahimovic ai Galaxy?

" Per ora non c’è nulla "