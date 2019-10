Che Inter nel derby d'Italia Primavera: 5-1 alla Juventus

Inter-Juventus parte con una netta vittoria dei nerazzurri in… Primavera. Che 5-1 per l’Inter di Madonna che, a Sesto San Giovanni, coglie la quarta vittoria su quattro in campionato, alle quali si aggiungono anche le due in Youth League in questo avvio di stagione: l'Inter non si ferma.

Cronaca

Inter subito in vantaggio con Colombini che, sulla linea di porta, batte il portiere della Juventus dopo il servizio di Squizzato. La Juventus comunque reagisce e trova il pareggio con Kaly Sene al 29’ su assist di Anzolin che si fa perdonare l’errore sul primo gol dei nerazzurri. Neanche il tempo di festeggiare per l’1-1, che l’Inter ritrova il vantaggio con Fonseca che di testa batte Israel su corner di Agoumé.

Nella ripresa l’Inter continua a giocare alla grande e Mulattieri trova il 3-1 con una gran conclusione dopo la sponda di Colombini su cross di Giannelli. Il classe 2000 firma anche la doppietta personale su cross di Burgio e arriva addirittura il pokerissimo con la rete di Gnonto che dribbla tutti prima di superare il portiere juventino.