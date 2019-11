Che Ronaldo sarà? Balotelli supererà l'ennesimo esame? Le 5 domande alla 14a giornata di Serie A

1. Che Cristiano Ronaldo vedremo?

Impegno all'ora di pranzo per la Juventus che domenica alle 12.30 ospita il Sassuolo all'Allianz Stadium. Sarri rilancerà dal primo minuto in campionato Cristiano Ronaldo, che aveva saltato la trasferta di Bergamo lasciando spazio a Higuain e Dybala. Proprio contro il Sassuolo CR7 la scorsa stagione aveva trovato i suoi primi gol in Serie A: nella sfida contro la squadra di De Zerbi il portoghese avrà la possibilità di lasciarsi definitivamente alle spalle le scorie per le polemiche nate dopo la non gradita sostituzione con il Milan. L'interrogativo riguarda le sue condizioni fisiche: anche contro l'Atletico in Champions non si è certamente visto il miglior CR7.

2. Ennesimo esame per Balotelli: lo supererà?

Prima la pessima prestazione contro il Torino, poi le frecciate di Fabio Grosso e infine la gaffe di Cellino. Non sono giorni propriamente tranquilli per Mario Balotelli, ma per lui non è certo una novità. Nel derby contro l'Atalanta, una delle partite più sentite dai tifosi del Brescia, Super Mario dovrebbe ritrovare una maglia da titolare dopo non essere stato nemmeno inserito nell'elenco dei convocati per la trasferta di domenica scorsa contro la Roma all'Olimpico. Riuscirà a isolarsi dalle critiche, trovare le giuste motivazioni, sfruttare l'occasione e riprendersi il Brescia?

3. Ancelotti ha davvero ritrovato il suo Napoli?

L'1-1 di Anfield contro il Liverpool ha consentito al Napoli di fare un passo avanti forse decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Al di là delle questioni extra campo, gli azzurri hanno urgente bisogno di tornare al successo per ritrovare continuità e - soprattutto - per riavvicinarsi a quel quarto posto (obiettivo minimo stagionale) che in fondo dista solo 5 punti. Al San Paolo arriva il Bologna di Sinisa Mihajlovic, squadra difficile da affrontare e in grado di mettere in difficoltà chiunque (vedi Juventus, Inter e Roma). Ancelotti avrà ulteriori conferme dalla sua squadra e riuscirà a riportarla al successo in campionato interrompendo una lunghissima astinenza che dura dal 19 ottobre?

4. Ultima chiamata per Montella e Mazzarri?

Sabato cruciale per Fiorentina e Torino. I viola, reduci da una striscia negativa che ha prodotto un solo punto nelle ultime 3 partite contro Parma, Cagliari e Verona, ospitano il Lecce in un match da non sbagliare. Discorso molto simile per i granata, attesi da un impegno delicatissimo nella bolgia di Marassi contro un Genoa che ha bisogno di punti per staccarsi dalla zona retrocessione. Lecce e Genoa possono considerarsi le ultime spiagge per Montella e Mazzarri? Se in campo le cose dovessero andare male i due tecnici rischierebbero davvero la panchina?

5. Il Milan (e Piatek) si sbloccheranno?

Archiviato il ciclo di ferro iniziato contro la Roma e chiuso contro il Napoli e che ha fruttato la miseria di 4 punti in 5 partite, il Milan riparte da Parma. La classifica piange e la squadra di Stefano Pioli non può permettersi altri passi falsi per non farsi risucchiare in acque inimmaginabili a inizio stagione. Servono i 3 punti e serve recuperare il miglior Piatek, protagonista finora di una stagione da incubo: l'attaccante polacco ex Genoa ha segnato solo 3 gol finora, uno solo su azione. La ripartenza del Milan non può prescindere dal suo bomber principe: il Tardini (campo ostico dove la Juventus ha faticato e la Roma è caduta) sarà lo scenario giusto per rianimare (finalmente) il Pistolero?

