Chi rischia in vetta? Napoli e Roma si rialzano? Il Milan è guarito? Le 5 domande alle 20a giornata

Juventus, Inter e Lazio; chi rischia di più?

Potenzialmente Juve, Inter e Lazio sono raccolte in tre punti (a patto che i biancocelesti sbrighino il loro dovere nel recupero col Verona), dunque la lotta scudetto è più incandescente che mai. Chi rischia di più a questo giro? Inter impegnata in casa di un Lecce in aperta crisi, la Lazio ospita la Sampdoria di Ranieri, la Juventus il Parma di D'Aversa. Match dunque più delicati per queste ultime due, con il Parma che lo scorso anno di questi tempi (2 febbraio, 22esima giornata) fece lo scherzetto ai bianconeri - freschi di eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Atalanta - bloccandoli sul 3- a Torino.

Video - Sarri: "Ronaldo? Voglio aiutarlo a vincere il sesto Pallone d'oro" 00:32

Juventus-Parma: la diretta minuto per minuto

Lecce-Inter: la diretta minuto per minuto

Lazio-Sampdoria: la diretta minuto per minuto

Il Napoli scaccia la crisi contro la Fiorentina?

19 ottobre 2019, Napoli-Verona 2-0: è l'ultima vittoria casalinga in campionato degli azzurri, poi il black out totale. Il Napoli di Gattuso scaccerà la crisi contro la ringalluzzita Fiorentina di Beppe Iachini? Gattuso non può più sbagliare se vuole risollevare la sua squadra, dato che nelle prime quattro partite della sua gestione sono arrivate tre sconfitte. La vittoria contro il Perugia in Coppa Italia non può che essere derubricata a brodino caldo...

Napoli-Fiorentina: la diretta minuto per minuto

Video - Gattuso: "Mai dato colpe ad Ancelotti. Ci vuole rispetto o alla prossima rispondo 'si' e 'no'" 02:02

Rivincita contro l'Udinese: il Milan è guarito?

Video - Florenzi, cuore di capitano: l'esterno della Roma va a trovare Zaniolo a Villa Stuart 00:21

Milan-Udinese: la diretta minuto per minuto

La Roma si riprende dalle batoste?

I due tonfi contro Torino e Juventus all'Olimpico, il terribile infortunio di Nicolò Zaniolo: la Roma si rialzerà dopo questa impressionante serie di colpi che le sono stati inferti? In Coppa Italia è arrivata una prima risposta importante in quel di Parma, ma ora la banda Fonseca è chiamata a riprendere la sua marcia in campionato rilanciandosi in ottica quarto posto. A partire dal match in casa di un Genoa assai pericolante...

Video - Pioli: "Milan ancora col 4-4-2? Servono giocatori che attacchino la profondità per Ibrahimovic" 02:09

Genoa-Roma: la diretta minuto per minuto

Brescia o Cagliari: chi batte un colpo?

Un punto nelle ultime quattro di campionato per il Brescia, 0 per il Cagliari: chi si scuote dal torpore tra il Brescia di Corini e il Cagliari di Maran, due tra le squadre più in difficoltà in questa fase della stagione? Dominerà la paura di perdere al Rigamonti oppure qualcuno prenderà l'iniziativa? Match del cuore per il presidente Cellino contro il suo passato e la sua terra.

Brescia-Cagliari: la diretta minuto per minuto

Le altre partite

Sassuolo-Torino: la diretta minuto per minuto

Bologna-Verona: la diretta minuto per minuto

Atalanta-SPAL: la diretta minuto per minuto