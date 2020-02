Chi rischia tra Juve, Inter e Lazio? Il Milan scatta a Firenze? Le 5 domande alla 25a giornata

Chi rischia di più tra le magnifiche tre?

Dopo la scorpacciata delle ultime settimane il calendario non propone scontri diretti questo giro. Juve impegnata a Ferrara contro il fanalino di coda SPAL, Inter in casa contro la derelitta Sampdoria, mentre la Lazio farà visita al Genoa. Rischiano di più i biancocelesti a nostro avviso: la banda Nicola si è rigenerata e potrà contare sul supporto della gradinata più “british” d’Italia.

Video - Conte: "Oggi non siamo grandi e non sappiamo gestire, i gol sono stati due regali" 02:03

Il Milan vale l’Europa?

Crash test importante – se non decisivo – per il Milan di Stefano Pioli in quel di Firenze. Dall’approdo di Ibrahimovic i rossoneri hanno fatto il loro, vincendo le gare che dovevano vincere e perdendo punti contro squadre più quotate. Ora il gioco si fa duro: il quinto posto dista solo quattro lunghezze, ma il Milan partite come quelle di Firenze le dovrà giocoforza portare a casa.

Video - Pioli: "Musacchio scontento come chi non gioca, i tifosi sono fantastici e li ringrazio" 01:52

Il Napoli proseguirà la risalita?

Ecco un’altra squadra con i crismi per inserirsi nella lotta per il quinto posto, il Napoli di Gattuso: il test di Brescia è cruciale, perché finora la squadra partenopea è stata bellissima con le grandi e sciagurata con le piccole. Continuerà la risalita azzurra dopo i confortanti segnali delle ultime settimane? La si attende al varco.

Video - Gattuso: "Non mi fido, mi hanno chiesto il giorno di riposo ma non ci sarà, si pedala" 00:34

La Roma si riprende o affonda?

Il brodino caldo d’Europa (League) avrà risollevato la Roma di Fonseca? I punti di distacco dall’Atalanta quarta della classe sono sei e i giallorossi non possono più sbagliare se vogliono riaprire il discorso Champions. All’Olimpico di Roma arriva un Lecce reduce da tre vittorie consecutive, allenato da un ex laziale doc come Fabio Liverani. Bel test, dei più probanti per verificare lo stato di salute della Maggica.

Video - Fonseca commenta i fischi per Pellegrini: ''Non dimentichiamoci quanto è stato importante fin qui'' 01:17

Toro spalle al muro: batterà un colpo?

Le chiacchiere stanno a zero, il Torino di Moreno Longo deve ricominciare a fare punti, possibilmente raccogliendo bottino pieno contro il sorprendente Parma di D’Aversa. In caso di sconfitta, Belotti e compagni verrebbero ufficialmente risucchiati nella zona rossa della classifica. Servono segnali concreti ora.

Le altre partite

