Doveva essere la giornata decisiva e così è stato. Gli agenti del giocatore sono riusciti a fare la giusta pressione sul Tottenham e, inoltre, l’Inter ha accontentato le richieste degli Spurs per arrivare subito a Christian Eriksen. Gli inglesi volevano 20 milioni e i nerazzurri hanno trovato così l’accordo per 15 milioni più 5 di bonus (raggiungibili in base alle presenze del giocatore e agli obiettivi raggiunti dall’Inter). Questo, secondo Sky Sports UK, anche a seguito del fatto che, voci interne al club londinese, avrebbero ventilato un possibile inserimento nella trattativa da parte del Barcellona. A breve, quindi, si attende l'ufficialità dell'accordo.

Secondo Sportitalia, il giocatore firmerà un contratto con l’Inter fino al 2024. Il danese è infatti atteso per lunedì 27 gennaio a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Il classe ’92 proverà ad essere in città già domenica 26, per presenziare a San Siro per Inter-Cagliari, in programma alle 12:30.

Eriksen, le statistiche

In attesa di vederlo presto in campo con la maglia nerazzurra, queste sono le statistiche offensive di Eriksen nella sua carriera con la maglia di Tottenham, Ajax e nazionale danese (fonte Transfermarkt).

Squadra Stagioni Presenze Gol Assist Tottenham 2013-2020 305 69 89 Ajax 2009-2013 163 32 65 Danimarca 2010-2020 95 31 23