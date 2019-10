Atalanta-Udinese 7-1 (21', 43' Ilicic, 35', 47', 75' Muriel rig., 52' Pasalic, 83' Traorè; 12' Okaka)

E pensare che l’Udinese prima di partire per Bergamo era la miglior difesa del campionato. Dopo il frontale con la banda di Gasperini, i friulani tornano a casa con più del doppio dei gol sul groppone, da 6 a 13. Un pomeriggio folle, iniziato con il vantaggio di Okaka e svoltato con l’espulsione di Opoku alla mezz’ora, che consacra i nerazzurri come terza forza del campionato italiano con 28 reti all’attivo in 9 giornate. Muriel, Ilicic, Pasalic e il giovanissimo Traorè all’esordio assoluto in A: la festa della Dea porta la loro firma. Una prova di forza che manda nel dimenticatoio la manita del City di Guardiola rimediata in Champions e alza l’asticella dei bergamaschi, che ora mettono nel mirino due corazzate come Inter e Juve.

SPAL-Napoli 1-1 (16' Kurtic; 9' Milik)

Se Juventus e Inter steccano, il Napoli non fa molto meglio. Gli azzurri non approfittano del doppio stop delle prime due e si fanno stoppare dalla SPAL, mancando l'avvicinamento in classifica. 1-1 al Mazza, dove entrambe le reti arrivano nel primo tempo: prima segna Milik, poi pareggia Kurtic. Sullo 0-0 Petagna aveva colpito una traversa su calcio di punizione. In un finale convulso, invece, Fabian Ruiz si vede negare dal palo il gol della vittoria.

L'incredulità di Lorenzo Insigne, SPAL-Napoli, Getty ImagesGetty Images

Torino-Cagliari 1-1 (40' Nandez; 69' Zaza)

Il Torino respira mentre il Cagliari porta a casa un punto fin troppo stretto. È questo in estrema sintesi ciò che lascia il match tra i granata, apparsi ancora intimoriti dal momento che stanno attraversando, e i sardi che nel primo tempo trovano il vantaggio con Nandez, su appoggio di Simeone. Mazzarri inserisce Zaza e la mossa è vincente perché l’attaccante pareggia su assist di Belotti. In un finale molto acceso, entrambe le squadre provano a vincerla con Verdi che colpisce la traversa e Sirigu attento sui tentativi degli ospiti.

Classifica

Juventus 23; Inter 22; Atalanta 20; Napoli 17; Cagliari 15; Parma, Roma* 13; Bologna, Fiorentina*, Lazio* 12; Torino 11; Milan* 10; Sassuolo, Verona 9; Lecce, Genoa 8; Brescia, SPAL 7; Sampdoria 4.