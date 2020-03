Cionek insegue ladro e sventa un furto in tabaccheria, il sindaco di Ferrara lo ringrazia

In questi giorni particolari anche per i calciatori, chiusi nelle proprie abitazioni come tutti gli sportivi professionisti per l’emergenza Coronavirus, si sono inevitabilmente i riflettori sulla Serie A e sui suoi protagonisti. A Ferrara però, nonostante l’ultimo posto in classifica e una stagione finora sportivamente assolutamente negativa, nelle ultime ore tutti hanno apprezzato il gesto di grande coraggio e altruismo del difensore della SPAL, Thiago Cionek che sabato ha sventato un furto, bloccando un malvivente che aveva appena derubato una tabaccheria.

Il 33enne difensore brasiliano naturalizzato polacco è rimasto in città, nonostante la sospensione degli allenamenti, e per questo atto eroico è stato ringraziato personalmente dal sindaco di Ferrara, Alan Fabbri che lo ha voluto chiamare e ha raccontato anche ai cronisti la bella azione di Cionek.

" Il suo è stato un gesto di grande generosità e altruismo che diventa davvero speciale in questo momento difficile. Intervenire davanti ad un furto e fermare un ladro senza timore, rincorrendolo in mezzo alla strada, significa essere attenti e presenti e voler bene alla città. In questi giorni complicati in cui dobbiamo stare distanti uno dall'altro anche grazie a questa azione ci sentiamo tutti più uniti". "