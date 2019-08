Se ti tradisce Koulibaly... È un Juventus-Napoli clamoroso quello che si vede allo Stadium e che lancia subito i bianconeri in testa alla classifica dopo il big match. Non si può parlare di spareggio Scudetto, siamo solo alla seconda giornata, ma nella prima ora di gioco i bianconeri triturano un Napoli senza idee, senza personalità, senza movimenti. Finisce 2-0 dopo i primi 45 minuti, ma poteva finire anche 4-0 vista la doppia occasione per Khedira e le voragini della difesa del Napoli. Fuori un impalpabile Insigne, fuori un anomino Ghoulam, ma è ancora la Juventus a segnare con Cristiano Ronaldo. La Juventus pensa di averla vinta, arretra il baricentro e si scatena Lozano. Il messicano prova a sfidare Douglas Costa per la sfida da MVP e tramortisce la difesa della Juventus: de Ligt non ci capisce più nulla e con lui tutti gli altri, con il Napoli che arriva al clamoroso 3-3. In campo non ci sono più energie, ma al 92’ arriva il clamoroso autogol di Koulibaly che, solissimo, batte Meret. Finale senza senso, ma è un finale che vuol dire tanto. La Juventus è sempre la Juventus e il Napoli non è ancora pronto per sognare lo Scudetto.

Tabellino

Juventus-Napoli 4-3

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (15’ Danilo), Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira (60’ Emre Can), Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain (76’ Dybala), Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (46’ Mário Rui); Allan (74’ Elmas), Zielinski; Callejón, Fabián Ruiz, L.Insigne (46’ Lozano); Mertens. All. Carlo Ancelotti

Marcatori: 16’ Danilo (J), 19’ Higuain (J), 62’ Cristiano Ronaldo (J); 66’ Manolas (N), 68’ Lozano (N), 81’ Di Lorenzo (N); 90+2 aut. Koulibaly (J)

Assist: 16’ Douglas Costa (1-0 Danilo), 62’ Douglas Costa (3-0 Ronaldo), 66’ Mário Rui (3-1 Manolas), 68’ Zielinski (3-2 Lozano), 81’ Callejon (3-3 Di Lorenzo)

Arbitro: Daniele Orsato, sezione di Schio

Ammoniti: 40’ Ghoulam, 44’ Di Lorenzo, 51’ Matuidi, 80’ Alex Sandro, 82’ Douglas Costa, 90+1 Elmas

Espulsi: nessuno

La cronaca in 12 momenti

14’ CHANCE ALLAN - Gran palla di Insigne per Allan che prova il destro dal limite, ma Szczesny si supera e manda in angolo.

16’ GOL JUVENTUS - Contropiede della Juventus sul calcio d’angolo del Napoli, Douglas Costa è velocissimo e serve Danilo (appena entrato) che non può sbagliare da dentro l’area.

19’ GOL HIGUAIN - Rete incredibile dell’argentino che supera in dribbling Koulibaly e stende Meret per il raddoppio dei bianconeri.

Danilo, Higuain - Juventus-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

30’ KHEDIRA SI MANGIA IL 3-0 - Ronaldo fa partire l’azione col tacco, poi Higuain passa ad occhi chiusi per Khedira, ma il tedesco calcia addosso a Meret.

33’ TRAVERSA DI KHEDIRA - Ancora una volta il tedesco, questa volta Khedira centra in pieno la traversa con una conclusione da fuori area.

51’ SI FA VEDERE MERTENS - Destro dal limite del belga che sfiora il palo alla sinistra di Szczesny. Il belga ci riprova, ma il portiere polacco la alza in corner.

62’ GOL DI RONALDO - Arriva anche il tris di Ronaldo che con il mancino batte Meret sull’assist di un incontenibile Douglas Costa.

66’ GOL MANOLAS - Il difensore greco prova a ravvivare la partita con un colpo di testa vincente su assist di Mario Rui.

68’ GOL LOZANO - Il messicano è perfetto a bruciare de Ligt sull’assist di Zielinski e riapre la partita.

Lozano - Juventus-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

69’ TRAVERSA DOUGLAS COSTA - Il brasiliano rientra sul sinistro e calcia di potenza, Meret la tocca mandando la palla sull’incrocio dei pali.

81’ GOL DI LORENZO - Napoli ancora in gol su calcio di punizione, con l’inserimento perfetto di Di Lorenzo su assist di Callejon.

90+2 AUTOGOL DI KOULIBALY - Ultima chance per la Juventus. Il calcio di punizione dei bianconeri è anche sbagliato, ma Koulibaly sbaglia il rinvio e beffa il proprio portiere per il clamoroso 4-3.

Danilo segna al primo tocco di palla in Serie A...

Il migliore

Douglas COSTA - Incontenibile sulla fascia. Di Lorenzo si mette le mani nei capelli perché non può nulla contro il brasiliano che sforna due assist e macina km.

Fantacalcio

Promosso: Hirving LOZANO - Che impatto alla partita, che impatto alla Serie A. Entra in campo e semina il panico a tutti i difensori della Juventus, de Ligt compreso.

Bocciato: Kalidou KOULIBALY - Proprio in quello stadio aveva regalato un sogno al Napoli. Questa volta regala tre punti pesantissimi alla Juventus che non aveva meritato per nulla la vittoria per quanto visto nel secondo tempo. Nel primo tempo viene anche sbeffeggiato da Higuain.