Claudio Marchisio lascia il calcio! L'ex Juventus lo annuncerà allo Stadium il 3 ottobre

Claudio Marchisio è pronto a dire addio. L’ex giocatore della Juventus ha convocato una conferenza stampa per giovedì 3 ottobre alle 15:00 presso la sala Gianni e Umberto Agnelli dell’Allianz Stadium, la sua ex casa, per dire addio al calcio giocato. Il classe ’86 dopo aver lasciato la Juventus si era trasferito allo Zenit San Pietroburgo, ma a seguito dei vari infortuni, ha deciso di lasciare il calcio a 33 anni.

No al Brescia e alla Cina

E dire che Marchisio aveva ancora mercato, con il Principino seguito dal Brescia in estate che puntava anche all’ex centrocampista azzurro per dare esperienza alla squadra di Corini, che intanto metteva sotto contratto Balotelli. Marchisio ha detto di no, “perché in Italia c’è solo la Juventus”, ma sono arrivati i no anche alla Cina, al Giappone e agli Emirati Arabi. Marchisio non voleva fare per forza il giro del mondo e, soprattutto, non si sentiva più adatto a calcare i campi da professionista.

La Juventus in B, la Juve di Conte, la Nazionale

A parte la parentesi allo Zenit, Claudio Marchisio si è diviso tra Juventus e Nazionale. Con l’Italia ha collezionato 55 presenze, conquistando un 2° posto agli Europei 2012 (sconfitta in finale con la Spanga) e un 3° posto in Confederations Cup nel 2013 (finalina vinta con l’Uruguay). I successi sono quelli della Juventus, dove ha debuttato in prima squadra nel 2006, nell’anno della Serie B: per la precisione il debutto è quello in Coppa Italia contro il Martina Franca nell’agosto del 2006 (0-3), quello in B è contro il Frosinone (1-0 per la Juve) il 28 ottobre 2006. La giornata successiva è stata quella del debutto da titolare, nella vittoria interna contro il Brescia per 2-0 (1° novembre 2006). Dopo il ritorno in Serie A, Marchisio viene parcheggiato per un anno all’Empoli (dove finirà anche Giovinco), e dal 2008-2009 comincia la sua lunga parabola alla Juventus dove conquisterà 7 Scudetti, 3 volte la Supercoppa italiana e 4 volte la Coppa Italia, oltre ad aver giocato due finali di Champions (nel 2015 contro il Barça e nel 2017 contro il Real). Fu il perno del centrocampo di Antonio Conte, ma anche nei primi anni di Allegri rimase il protagonista della squadra bianconera.