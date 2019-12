La nuttata è passata e può dunque cominciare un nuovo giorno a Napoli. Il “quarantotto” generato nelle ultime settimane a Fuorigrotta è costato la panchina a Carlo Ancelotti ed ha schiuso le porte al ritorno su una panchina di Serie A di Gennaro Gattuso. Per il tecnico calabrese si staglia all’orizzonte l’intrigante sfida di riportare gli azzurri ai livelli che più competono loro, specialmente nel massimo campionato italiano: si rivelerà all’altezza del compito?

Video - Il meglio della prima conferenza di Gennaro Gattuso al Napoli in 300 secondi 05:19

La grande opportunità

Dopo aver guidato dalla panchina Sion, Palermo, OFI Creta e Milan, Gennaro Gattuso riceve in dote il gruppo di giocatori più forte mai allenato: interpreti qualitativi e al contempo abituati a giostrare in un impianto di gioco votato al possesso palla e alle combinazioni palla a terra. Quella di Napoli rappresenta dunque una sontuosa opportunità per il tecnico 41enne che avrà contestualmente la possibilità di allenare per la prima volta in Champions League in occasione della doppia sfida degli ottavi di finale.

Gattuso è stato scelto da De Laurentiis espressamente per caricare l’ambiente e ottenere il massimo da un gruppo di giocatori troppo spesso abituato a sottoperformare negli ultimi mesi: questo è il senso della promozione di Ringhio Star. Aver portato il Milan non esattamente sfavillante a un soffio dalla zona Champions nel campionato 2018/2019 ha dunque permesso a Gattuso di guadagnare il credito necessario per lo step successivo della sua carriera: allenare quella che negli ultimi anni è stata la seconda forza in Italia dietro alla Juventus.

" Dobbiamo correre, vedere il Napoli in questa posizione di classifica crea imbarazzo. "

Video - Gattuso: "Imbarazzante vedere il Napoli settimo: punto ad arrivare in Champions" 00:37

Il rovescio della medaglia: il rischio

Gennaro Gattuso è arrivato a Napoli con la formula del contratto semestrale con rinnovo automatico solo in caso di raggiungimento della zona Champions League: o centrerà l’obiettivo oppure cesserà di essere l’allenatore del Napoli. La sfida è dunque tanto elettrizzante per i motivi di cui sopra, quanto rischiosa per tutto ciò che consegue dalla tipologia dell’accordo con la società partenopea. Il rischio è dunque quello di bruciarsi gettando alle ortiche la grande occasione della carriera, specialmente per un tecnico a caccia della definitiva consacrazione e a tutt’oggi sistematicamente accompagnato da scomode etichette. Sì perché per un nutrito coro di detrattori Gattuso avrebbe nella grinta la sua unica prerogativa e non sarebbe sufficientemente preparato da un punto di vista tecnico-tattico.

" Mi fate sorridere: avrei firmato anche per sei mesi per l’importanza della piazza e perché la rosa è costruita su misura per il calcio che piace fare a me "

Come cambia il Napoli con Gattuso

La sfida nella sfida, per Gattuso, è dunque quella di mettere a tacere le malelingue guadagnando una volta per tutte lo status di grande allenatore, quanto meno entro i confini italiani. Dopotutto il rischio di bruciarsi lo aveva già corso al Milan e i fatti hanno dato ragione a lui col senno do poi. Saprà gestire una macchina dalla cilindrata nettamente superiore rispetto a quelle guidate sinora?