Commisso: "Ribery? Ho aperto la cassa e la stanno usando"

" Ribery? Ho aperto la cassa e la stanno usando. Ho parlato con lui e la moglie. E' una leggenda, in Italia nessuno ha vinto come lui a parte Ronaldo a livello internazionale", ha aggiunto successivamente intervenuto ai microfoni di Sky Sport. "Investiremo nella Fiorentina con la sponsorizzazione di Mediacom (più dei 5 milioni di cui si parla, ndr), ma con le regole del Fair Play non si possono spendere soldi se non ci sono introiti "

Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso nel corso di una conferenza stampa in vista dell'inizio del campionato.

" La Fiorentina è dei tifosi, non mia. Il mio lavoro è dare a loro emozioni, come quelle che hanno dato a me quando sono arrivato a Firenze "

E a proposito di ciò, fondamentale è stata la mossa di non vendere Federico Chiesa.

" La conferma di Chiesa una promessa mantenuta? Sì è vero. Lo avevo promesso ad un ragazzino dell'ospedale Meyer e l'ho fatto "

Joe Barone e Daniele Pradè, con Vincenzo Montella, stanno facendo un grande lavoro. Ho chiesto alla squadra di lavorare duro e dare il massimo, poi si può anche perdere. Siamo arrivati già a 24mila abbonamenti e l'obiettivo è arrivare a oltre 25mila fra due settimane

Voglio fare qualcosa di importante ma senza fare promesse: un passo alla volta, poi vedremo cosa succederà in campo. Non ho acquistato la Fiorentina per hobby o per business, ma per passione e senso di responsabilità nei confronti dei tifosi. Non sono qui per portare soldi a New York, voglio investire e vincere. Ma non sarei qui senza il ruolo importante rappresentato da questi tifosi. Ora voglio incontrare la squadra femminile e le giovanili