Commisso: "Stadio? Devono farmelo fare e subito"

" Lo stadio? Quando la politica e le cose sono giuste si può fare tutto con il mio modo del 'fast, fast, fast'. Abbiamo già comprato un terremo di 25 ettari per il centro sportivo, sarà uno dei più grandi d'Italia e speriamo di finirlo entro 2 anni.Per lo stadio ora vediamo: avevo iniziato a ristrutturare il Franchi, che so quanto è importante per la città, ma la sovraintendenza ha detto che non si può fare. Io voglio fare qualcosa ma devono lasciarmelo fare subito, altrimenti non si fa niente. "

Così Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport all'indomani della partita contro la Lazio. " Stiamo parlando ogni settimana con il sindaco (Nardella, ndr) e gli assessori, la zona è quella vicino all'aeroporto (Campi Bisenzio, ndr), poi vedremo se in tempi e con i costi giusti", aggiunge. Nel ricordare di essere stato vicino all'acquisto del Milan ("ma non ho mai incontrato Mr. Li"), Commisso ha detto di "non essere pentito" di aver preso la Fiorentina ma scherzando ha concluso che "certamente se non posso fare lo stadio poi non mi faranno venire più a Firenze".

Video - L'arrivo di Rocco Commisso a Milano: è l'uomo nuovo della Fiorentina 01:08

Si parla anche di Federico Chiesa: