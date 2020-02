Commisso: "Visto Milan-Juventus? Non sono l'unico che parla di ingiustizie arbitrali"

Il suo sfogo al termine di Juventus-Fiorentina 3-0 era stato durissimo e aveva scatenato anche stizzite reazioni sia in casa bianconera che nel mondo arbitrale. All'indomani della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus a San Siro, Rocco Commisso torna a parlare di arbitri e lo fa in riferimento alle polemiche nate dopo la concessione del rigore (poi trasformato da Cristiano Ronaldo) per un tocco di braccio di Calabria su rovesciata dello stesso CR7.

" Sono molto rispettoso del calcio italiano e voglio portarlo avanti. Avete visto cosa è successo ieri sera al Milan, non è solo Rocco che parla di ingiustizie arbitrali. Il VAR a chiamata da parte delle squadre? Credo che fare passi avanti sia una buonissima cosa, fondamentale per il calcio "