Confermato Guida per Juventus-Inter. Arbitri, squalificati e diffidati della 26a giornata

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il recupero della 26a giornata, confermando difatti tutti gli arbitri inizialmente designati per le gare dello scorso week end. Per il big match dello Stadium tra Juventus e Inter ci sarà quindi il signor Marco Guida, supportato dagli assistenti Meli e Carbone e dal quarto uomo Maresca. Al VAR ci saranno invece Mazzoleni e Paganessi. Di seguito anche la lista di giocatori diffidati (a rischio per la 27a giornata) e squalificati.

Parma-SPAL (domenica 8 ore 12:30)

Arbitro: Luca Pairetto, sezione di Nicolino (Di Paolo al VAR)

Squalificati: D'Aversa (allenatore), Strefezza (1)

Diffidati: Hernani, Grassi, Darmian, Vicari, F.Di Francesco, Thiago Cionek

Milan-Genoa (domenica 8 ore 15:00)

Arbitro: Daniele Doveri, sezione di Roma 1 (Irrati al VAR)

Squalificati: nessuno

Diffidati: Musacchio, Romagnoli, Ghiglione, Pandev, Schöne

Sampdoria-Hellas Verona (domenica 8 ore 15:00)

Arbitro: Paolo Valeri, sezione di Roma 2 (Banti al Var)

Squalificati: Murru (1), Gastón Ramírez (1), Miguel Veloso (1)

Diffidati: A.Ferrary, Colley, Faraoni, Rrahmani, Kumbulla, Lazovic, Pessina, Verre

Udinese-Frosinone (domenica 8 ore 18:00)

Arbitro: Michael Fabbri, sezione di Ravenna (Chiffi al VAR)

Squalificati: Dalbert (1)

Diffidati: Trost-Erkong, de Paul, Lirola, F.Chiesa, Vlahovic, Duncan, Giu.Pezzella

Juventus-Inter (domenica 8 ore 20:45)

Arbitro: Marco Guida, sezione di Torre Annunziata (Mazzoleni al VAR)

Squalificati: nessuno

Diffidati: Cuadrado, de Ligt, Dybala, D'Ambrosio, Conte (allenatore)

Sassuolo-Brescia (lunedì 9 ore 18:30)

Arbitro: Gianluca Manganiello, sezione di Pinerolo (Calvarese al VAR)

Squalificati: Mateju (1)

Diffidati: Djuricic, Magnanelli, Obian, Marlon, Berardi, Balotelli, Chancellor