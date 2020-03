Confusione totale: ecco perché Parma-SPAL è iniziata con 75 minuti di ritardo

I 75 minuti più surreali della storia del calcio italiano. Un’indecisione e una confusione simile, infatti, non si vedevano da quel Perugia-Juventus ultima giornata del campionato 1999/2000. Là fu un semplice diluvio. Qui, invece, il caos legato alla diffusione del Coronavirus.

Andiamo con ordine. Era tutto pronto a Parma, con il match delle 12:30 tra i locali e la SPAL ormai a un passo – letteralmente – dal fischio d’inizio. Squadre sulle scale del Tardini, panchine addirittura già sedute in campo, poi, improvviso il dietrofront. Una chiamata all’arbitro, con il direttore di gara Pairetto che ha chiesto tempo. Cinque minuti, poi 30, poi 45. Dall’alto, infatti, si cercava di capire il da farsi.

Tutto parte infatti nasce qualche ora prima, nella notte. Alle 2:18 del mattino la surreale conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che dal Viminale annunciava le direttive del nuovo decreto. Tra queste, testuale, “la prosecuzione degli eventi sportivi professionistici, ma a porte chiuse”. Successive alle parole del Primo Ministro, quelle di Damiano Tommasi, che da presidente dell’AIC chiedeva il rispetto per gli atleti e la necessità di sospendere il campionato.

Poi, questa mattina, proprio a pochissimi minuti dal fischio d’inizio, le sorprendenti parole di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport: "Non ha senso in questo momento mettere a rischio la salute di giocatori, arbitri, tecnici e dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio e intaccare gli interessi che ruotano attorno ad esso".

Da qui, appunto, la clamorosa incertezza sulle scale del Tardini. La chiamata. L’attesa. La valutazione sulla sospensione o meno del campionato, con il confronto a distanza tra lo stesso Ministro Spadafora e il presidente della Lega Serie A, Gravina. Poi, alle 13:15 circa, dopo 45 minuti di attesa, il nuovo dietrofront: si gioca, Parma-SPAL può partire alle 13:45. E dunque via al campionato.

Parma-SPAL: dopo 75 minuti, alle 13:45 anziché alle 12:30, il fischio d'inizioGetty Images

FIGC, martedì 10 marzo nuovo consiglio straordinario

Questa la mera cronaca degli eventi all’interno di un calcio, esattamente come altre istituzioni, ancora in confusione. Successivamente infatti la FIGC ha prontamente convocato per martedì 10 marzo una riunione straordinaria del Consiglio Federale. Martedì, insomma, verranno prese nuove decisioni e si capirà se il campionato potrà andare avanti o no.