Conte: "Barella? Ho preferito toglierlo perché era ammonito"

" Ci sarà da lottare ogni partita e dovremo essere bravi. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, l'Udinese è una squadra forte fisicamente. Aver preso tre punti è stato molto importante. Li abbiamo meritati. L'Udinese è riuscita a rimanere in partita sempre. Dovevamo essere più cinici e più bravi, siamo stati sempre con l'affanno. Lasagna è bravissimo ad attaccare la profondità "

Queste le parole di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro l'Udinese vinta per 1-0. "Dobbiamo lottare, nessuno ci ha regalato niente. Martedì c'è un'altra partita in Champions e poi il derby. Sono 7 partite in 23 giorni dove avremo risposte. Ho preferito togliere Barella perché era ammonito, ha fatto una buona partita. Dobbiamo lavorare sapendo che la strada è lunga, stiamo gettando le basi. Dobbiamo essere tra virgolette una squadra rognosa", ha aggiunto.