La cabala dice che ben 12 volte in cui l’Inter ha chiuso il girone d’andata centrando il traguardo campione d’inverno alla fine dell’annata si è laureata campione d’Italia: Antonio Conte però non si cura troppo delle statistiche e approccia alla sfida con l’Atalanta con la voglia di vincere per mantenersi in scia alla Juventus e soprattutto battere sul campo quella che reputa la squadra più in forma del momento... l’Atalanta di Gasperini.

" Superare l’Atalanta sarebbe importante perché stiamo parlando di una squadra forte, quella che in questo momento è più in forma in campionato. Stanno facendo molto bene, continuano a crescere. E' molto più forte anceh dell'anno scorso. E' un test impegnativo per noi, loro stanno veramente lavorando bene. Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro e la qualità della rosa continua a migliorare. Lavorano di anno in anno sui dettagli. Il percorso di crescita è stato importante. Complimenti a Gian Piero, lo conosco personalmente e fa del lavoro un cavallo di battaglia. Vedere l'Atalanta a questi livelli è bello e bisogna fare i complimenti. Campione d’Inverno? Sinceramente ha poca valenza, vince chi taglia prima il traguardo. Detto questo, noi dobbiamo vincere domani e non sarà facile perché penso che l'Atalanta ci voglia rubare l'idea. Dobbiamo cercare di fare una grande gara e chiedere tantissimo a noi stessi, cercando di andare al di là delle nostre potenzialità. E' una gara difficile che ci metterà alla prova, ma ben vengano queste sfide. E' l'ultima di andata, poi le avremo affrontate tutte e potremo fare anche un bilancio con i calciatori per vedere a che punto siamo, dove possiamo migliorare e dove possiamo arrivare "

Vecino indisponibile? Non sta così male come dite voi...

" Skriniar e Barella sono stati squalificati per somma di ammonizioni. Per Vecino vediamo perché non è successo nulla di particolare. Non lo escluderei come qualcuno ha fatto oggi, magari sapendo più di me... "

Miglior attacco vs. Miglior difesa? Siamo il terzo attacco...

" Siamo miglior difesa e il terzo miglior attacco, con un gol in meno della Lazio. Già è diversa vista così, la situazione. Dipende sempre da come la si mette. Le polemiche sul gioco? Non credo sia il caso di parlarne ancora. E' giusto che ognuno veda il calcio come vuole, noi andiamo avanti per la nostra strada e per dare soddisfazione ai nostri tifosi. Il resto lo lasciamo agli altri, abbiamo tantissimi problemi da risolvere, l'ultimo è dare ascolto ad altri. "

Ibra? Contento di rivederlo in Italia lo volevo con me al Chelsea...

" Colgo l'occasione per dare il bentornato a un campione come Ibra. C'è stato un momento in cui ho provato a convincerlo a venire al Chelsea ma non se l'è sentita. Lo stimo tantissimo, può dare molto a livello di personalità. Viene da un'infanzia in cui nessuno gli ha regalato niente. Penso possa dare tanto al Milan e portare personalità e responsabilizzare ancora di più l'ambiente. Penso sia importante per un allenatore trovare dei calciatori in squadra che possano portare il tuo verbo, che riescano a portare i valori nel gruppo. Quando un allenatore trova questo tipo di calciatori gran parte del lavoro viene accelerato. Nell'Inter c'è un gruppo di ragazzi che, come ho detto prima, si stanno responsabilizzando e stanno crescendo in tutto. Si stanno capendo alcune cose: si diventa forti se lo si è in campo e anche fuori. Anche a livello di personalità stiamo crescendo. "

Chi preferisco fra Vidal ed Eriksen? No comment...

" Ho già detto che di mercato non parlo. Non voglio essere scortese ma ho già detto che da qui a fine mercato parlerà solo il club. Il mese di mercato credo sia sempre un po' particolare, ma al tempo stesso bisogna anche essere intelligenti e capire che ci possono essere tantissime voci. Bisogna capire e dare il giusto peso a tutte le voci. "