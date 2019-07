A essere maliziosi si potrebbe constatare che mentre la squadra sta mettendo in pratica con dedizione e profitto i dettami tattici di Antonio Conte la dirigenza nerazzurra dal canto suo non sembra essere altrettanto ricettiva con i desiderata dell’allenatore salentino. È dunque un cinquantesimo compleanno agrodolce, quanto meno dal punto di vista calcistico, per Conte anche solo per il fatto che il regalo principale non è arrivato per tempo e con ogni probabilità non arriverà proprio, nonostante lui si sia esposto in prima persona per reclamare Romelu Lukaku. Al 31 luglio l’Inter è una squadra ancora spuntata, proprio il pericolo numero uno che l’ex bianconero voleva scongiurare

Video - Conte: "Lukaku? Ci spero, potrebbe migliorare la nostra squadra" 01:02

Beffa Lukaku

Antonio Conte si era esposto eccome (e più volte) riguardo al principale obiettivo di mercato, consapevole che in camera caritatis la società stava lavorando per lui con ogni probabilità fornendo debite garanzie di successe al tecnico. Del resto l’attaccante belga in forza al Manchester United – non è un mistero – è il prototipo del terminale offensivo ideale per il gioco di Conte perché fisico, tecnico e votato a dialogare con i compagni anteponendo gli interessi di squadra a quelli individuali. Già ai tempi del Chelsea l’acquisto dell’attaccante 26enne era sfumato in extremis e la storia pare proprio sul punto di ripetersi. Stavolta con risvolti anche più amari: dopo averci “messo la faccia” il tecnico salentino non solo non è stato accontentato da Marotta, ma ha dovuto persino patire lo sberleffo della sua ex squadra (ormai sul punto di perfezionare la maxi operazione con lo United).

Come si riparte?

Volenti e nolenti, c’è un attacco da allestire a tutti i costi e quindi l’Inter non può che ingoiare il boccone amaro e rimboccarsi nuovamente le maniche. C’è un Icardi da piazzare a ogni costo sul mercato (il Napoli pare essere l’ultima squadra rimasta in lizza) e soprattutto ci sono due colpi in entrata da perfezionale: se l’operazione Dzeko potrebbe essere condotta in porto da un momento all’altro, la pista Cavani è tremendamente complicato per l’esorbitante ingaggio del giocatore. Di certo Marotta non può far sì che Conte rimanga col cerino in mano perché conoscendo la tigna del tecnico questo madornale errore non gli verrebbe condonato.

Video - Conte: "Mai ricevuto telefonate dalla Juventus, solo l'Inter mi ha fatto la corte e mi ha voluto" 01:20