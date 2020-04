Conte dice no al ritorno agli allenamenti: "Fino al 13 aprile le società non possono pretenderlo"

Lazio, Cagliari, Napoli. C'è chi voleva riprendere ad allenarsi il 23 marzo: chi per mantenere un buono stato di forma in vista della lotta allo Scudetto, chi pensava al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. La situazione è in divenire ed è impensabile poter capire quando si riprenderà. Anche le squadre stesse non sanno che pesci prendere...

Ecco che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte prova a diradare le nebbie. Nuovo Decreto che blocca tutto fino al 13 aprile 2020, allenamenti delle squadre comprese...

" Si vietano gli allenamenti anche degli atleti professionisti onde evitare che delle società sportive possano pretendere l'esecuzione di una prestazione sportiva anche nella forma di un allenamento. Ovviamente, non significa che gli atleti non potranno più allenarsi: non lo faranno in maniera collettiva, ma individuale. [DPCM del 1° aprile 2020] "