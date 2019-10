Conte: "Difficile parlare di calcio... E' la 4a partita in 9 giorni, prendiamoci 3 punti"

Antonio Conte, allenatore Inter

"Secondo me diventa difficile parlare della partita. E' la quarta in nove giorni dove giocano sempre gli stessi, prendiamoci i tre punti poi potete dire tutto, a me non interessa. I ragazzi hanno fatto una fatica incredibile, si è fatto qualcosa di importante e straordinario oggi. Qualsiasi situazione oggi va bene perché c'è poco da dire ai ragazzi, ringraziamoli per lo spirito messo. Ora prepariamoci per il Bologna, poi abbiamo Dortmund e Verona: sette partite in 20 giorni, nessun'altra squadra li ha fatti. Mi è sembrato molto strano".

SULLA PARTITA

"Che certe partite vanno vinte con la sofferenza. Sono gare dove devi essere bravo a tenere botta. Sfido chiunque, comunque, a giocare 4 partite in 9 giorni e venire a Brescia a vincere. Bene così, è inevitabile che mi piacerebbe avere più tempo per preparare le partite. Oggi il Brescia comunque ha cambiato in corsa giocando con una linea difensiva a cinque; complimenti a loro, Corini sta facendo bene e io gli auguro il meglio perché è un bravissimo ragazzo oltre a essere stato mio compagno".

SULLE PAROLE DI MAROTTA

"Non è questione di rasserenare, non vado rasserenato. Bisogna fare tesoro delle situazioni che il percorso ti presenta. Sono quattro mesi dentro il pianeta Inter, ho iniziato a capire cosa c'è dentro, cosa che a giugno non sapevo. Ora la situazione mi è chiara, quindi dobbiamo migliorare cercando di evitare queste situazioni. Abbiamo fatto 25 punti portando la macchina al massimo dei giri con grandissime difficoltà".

SULL’IMPATTO COL MONDO INTER

"Quando entri in una nuova situazione come si fa a sapere cosa si trova a livello di rosa, calciatori e tutto. Bisogna fare esperienza. Dovremo migliorare alcune cose perché ripeto, la classifica è lì ma non ci deve fare chiudere gli occhi e pensare che è tutto ok. Dobbiamo essere onesti e capire che c'è da migliorare se vogliamo iniziare un percorso. Queste vittorie sono molto sofferte, con la macchina al massimo dei giri. Non è una passeggiata, merito di questo gruppo che sta facendo cose oltre le aspettative".

SULL’EMERGENZA IN ATTACCO

“E' importante avere un'alternativa, noi l'abbiamo trovata in Esposito che è un buon prospetto. Ma anche Lautaro e Lukaku han giocato tutte le partite, quando giochi quattro partite in nove giorni rischi che qualcuno si faccia male. E poi diventa problematica, il 'sono preoccupato' era dettato da giusta ragione: chiunque sarebbe preoccupato da allenatore. Il rischio dell'infortunio è dietro l'angolo, non possiamo permettercelo. Ma fa parte di un percorso, della presa di conoscenza di un ambiente, qualcosa che a giugno non sapevo".

Lautaro Martinez, attaccante Inter

"E' stata una partita molto intensa contro una squadra che si è chiusa bene. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile però siamo venuti qui per imporre il nostro gioco. Volevamo portare a casa la partita e siamo felici per questo. Stanchezza? E' normale perché stiamo giocando ogni tre giorni e anche perché abbiamo un gioco molto intenso. Siamo contenti di quanto stiamo facendo col nostro allenatore. Partita per partita lottiamo sempre per vincere. E questo deve essere importante".

Eugenio Corini, allenatore Brescia

"Abbiamo approcciato bene la partita. Dovevamo assestarci perché abbiamo lavorato su questo sistema per due giorni. Dopo il gol preso con un po' di sfortuna abbiamo iniziato a spingere, alzare il pressing e abbiamo messo i presupposti di un grande secondo tempo dove c'è stato un dominio assoluto da parte nostre Nel momento migliore una grande giocata di un campione sembrava aver orientato la partita ma abbiamo avuto energia per riaprirla, ci abbiamo provato fino alla fine. Purtroppo ala palla non è entrata, non portiamo a casa niente ma sono orgoglioso di quello che hanno fatto i giocatori. E' una risposta che mi attendevo, ma non avevo dubbi".

SULL’AMBIENTE

"Ho la possibilità attraverso voi di spiegare quali sono le mie ragioni quando ho le possibilità. Il sentimento popolare lo rispetto. Io cerco di fare al meglio il mio lavoro. Creare situazioni di tensione fa solo del male al Brescia. Io voglio il bene del Brescia. Ho ben chiaro quello che sarà lo sviluppo del nostro campionato e che momento stiamo vivendo. Chi vuole approfondire lo può fare in maniera serena. Se si usano strumentalmente situazioni diventa complicato. Fare dentro o fuori ogni partita diventa paradossale, non lo merita nessuno".

SU BALOTELLI

"Io capisco che Mario accentra tanto. Bisogna lasciarlo tranquillo e lavorare. Le cose non arrivano subito, bisogna avere pazienza e la forza e l'equilibrio di stare dentro le difficoltà, di trovare la condizione, di capire il contesto in cui si trova. Se riuscirà a fare questi passaggi ha tutto perché ancora oggi è un grandissimo calciatore. Il grande calciatore abbina il talento ad altri presupposti che lui sta cercando e io sono contento di accompagnarlo. Come ho detto spesso, io posso accompagnarlo ma lui ci deve mettere tanto di suo".