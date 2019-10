Conte e Sarri, a voi Inter-Juventus. E se la decidessero i portieri?

L’Inter le ha vinte tutte, la Juventus ha pareggiato a Firenze. Lasciamo alle pance del tifo il vezzo di dissertare su calendari dolci e colpi di chiappe (l’autogol di Kalidou Koulibaly), chiamate alle armi e avanzi di Calciopoli (a proposito: Conte era in campo, il famigerato pomeriggio del frontale Iuliano-Ronaldo: qualcuno si ricorderà di ricordarglielo?).

Esce Alexis Sanchez, squalificato; rientra Romelu Lukaku (che, personalmente, mi sarei portato di scorta). Immagino questa formazione (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro. E mi aspetto questa Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. Con Matteo Politano e Paulo Dybala crocerossine d’emergenza.

E sa la decidessero i portieri? Di loro si scrive sempre poco, e si parla ancora meno. Samir Handanovic, incredibilmente disoccupato a Barcellona, attraversa un gran periodo di forma; viceversa, fra il tiro di Alfredo Donnarumma a Brescia e l’uscita su Paulinho in coppa l’ultimo Wojciech Szczesny mi è parso un po’ confuso. Per un’ora o giù di lì, l’Inter di mercoledì ha disputato un match gagliardo: catenaccio mobile e contropiede di squadra. Lo spirito è forte, i campioni di più: l’hanno rovesciata, non a caso, Luis Suarez, con una doppietta, e Leo Messi, con la cartuccia che ha propiziato il secondo sparo. Mi sono piaciuti, molto, Nicolò Barella, Stefano Sensi e quel torello di Lautaro Martinez, un gol e un altro negatogli da ter Stegen.

I campioni stanno crescendo nel palleggio attorno a Miralem Pjanic e, come ho scritto, nella gestione difensiva: sono curioso di pesare i progressi di Matthijs de Ligt sulla bilancia di Lukaku. Il Pipita ha lucidato la carabina, Cristiano si è mangiato almeno tre gol con le «aspirine»: buon segno, giura chi lo conosce.

Contismo e sarrismo, naturalmente. Martello e pugno chiuso, gioco verticale e tiki taka, lamenti e tormenti. L’Inter bada al sodo, la Juventus vorrebbe guardare anche oltre. Detto dei portieri, occhio a Marcelo Brozovic e Pjanic: se non disturbati, potrebbero creare un sacco di problemi. I risultati di Champions hanno scombussolato il morale, Inter in ritardo, Juventus in orario. Non la morale, però: l’Inter non è più quella, pavida e pallida, che si fece incastrare dallo Slavia, e nemmeno Madama è più la Signora che Firenze accerchiò e soverchiò al di là del pari.

Perr questo, e per quel piccolo solco che un eventuale successo di Conte potrebbe scavare già a ottobre, il derby d’Italia promette di essere un romanzo salgariano. Rifugiarmi nella tripla o in un pari? Giammai: Inter-Juventus 2-1. Il vostro pronostico? E la «vostra» partita?