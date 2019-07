Conte fissa gli obiettivi: "Riportiamo l'Inter dove merita, vogliamo essere la sorpresa"

" Le nostre aspettative sono quelle di tornare ad essere competitivi "

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte in un'intervista al canale cinese PPTV ha fissato gli obiettivi per la prossima stagione. "Sappiamo che in questo momento in Italia c'è una squadra che ha costruito tanto che è la Juventus - ha aggiunto - Dietro si è inserito il Napoli però l'Inter ha una storia e una tradizione importante. Dobbiamo riportarla dove merita, anche se ci vorrà tempo, non si possono costruire grattacieli in pochi giorni. Abbiamo iniziato, vogliamo tornare a dare battaglia. La sorpresa della prossima stagione? Mi auguro sia l'Inter, significa che abbiamo lavorato bene".

L'ex ct della nazionale si è soffermato poi sulla proprietà e sul presidente Steven Zhang. "I nostri proprietari sono visionari, e questo è positivo - ha concluso Conte - Hanno investito sull'Inter perché pensano sia la squadra giusta per fare qualcosa di importante nel calcio".