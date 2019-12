Conte: "I fischi di San Siro? Non aiutano l'Inter, i tifosi devono supportarci"

Antonio Conte non ci sta. Il tecnico dei nerazzurri ha subito intuito cosa è mancato alla sua squadra per battere la Roma, ma Conte ha avuto qualcosa da ridire ai suoi tifosi per i fischi uditi durante il match di San Siro.

L’Inter sarebbe dovuta essere più efficace

" Dobbiamo arrivare alla sosta di Natale nel miglior modo possibile, sappiamo delle difficoltà che abbiamo ma sono orgoglioso per le risposte che danno i ragazzi. Cosa è mancato? Quando parlate di possesso palla, alla fine uno vede la partita e vedi che Mirante è il migliore in campo. Penso che oggi abbiamo rischiato contro un’ottima squadra come la Roma, diamo grande merito ai ragazzi che hanno dato veramente tutto. In queste partite devi fare gol, abbiamo avuto occasioni anche chiare, abbiamo indotto la Roma all’errore, abbiamo creato situazioni interessanti, dovevamo essere molto più cattivi sotto rete, ma non posso rimproverare nulla loro, hanno dato tutto "

Ma i fischi non ci devono essere

" Ho sentito qualche fischio nel secondo tempo. Questo non va bene, non aiuta i ragazzi, non aiuta l'Inter. Il tifoso deve capire questo, tutto lo stadio deve capire che ci deve supportare e non deve fare così al primo errore. Non è facile giocare a San Siro, tanti ragazzi sono giovani e c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Mi premeva dirlo perché voglio proteggere il gruppo, non bisogna diventare presuntuosi "

Fra qualche giorno ci sarà il Barcellona

" Serve un grande bastone per ammazzarli. Sto scherzando, un bastone di plastica. A Barcellona abbiamo giocato bene per 60', abbiamo fatto un gioco dispendioso, serve una dose di follia e benzina nelle gambe. Stiamo giocando sempre e questo è un momento di difficoltà, comunque ci proveremo "

Paulo FONSECA (All. Roma)

" Difensivamente la nostra strategia è stata molto buona. È vero che Mancini e Smalling hanno fatto una bella partita. Penso che tutta la squadra abbia difeso bene. All'inizio non vogliamo difendere, ma non è facile giocare contro l'Inter. Mirante? Ha fatto molto bene. Mirante è un buon portiere. Ha fatto una partita molto bella. Florenzi è la terza scelta a destra? No. È una questione di opzioni. Florenzi lavora sempre molto bene. Quando Santon si è infortunato, ho pensato che per questa partita Spinazzola fosse l'opzione migliore "