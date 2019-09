Conte: "Non siamo i favoriti, Juve e Napoli sono nettamente più avanti"

" La Sampdoria è una buona squadra, guidata da un bravo tecnico. L'abbiamo studiata, è molto organizzata. Si vede il lavoro dell'allenatore. Al di là dei sistemi di gioco si vedono determinati concetti. Dovremmo fare molta attenzione, sarà difficile, la classica partita dove abbiamo tantissimo da perdere "

Queste le parole di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Genova contro la Sampdoria.

"Come dico sempre ai miei giocatori la partita della vita è quella che dobbiamo giocare. Non ci sono altre partite, le altre vanno affrontate successivamente. Quella con la Sampdoria è quella con la P maiuscola. E' la quinta in pochi giorni. Inevitabile che in maniera intelligente ci dovremmo prendere dei rischi, è giusto scegliere una formazione equilibrata che dia garanzie che scenda in campo con il proposito di ottenere sempre il massimo", ha continuato Conte in riferimento ai prossimi delicati impegni dell'Inter, contro il Barcellona in Champions e Juventus.

Parallelismi col 2011

" Quando parliamo di forza difensiva, dobbiamo pensare all'intera squadra. Non difendono solo i portieri, ma tutti gli undici giocatori in campo. La cosa più importante è riuscire ad avere un equilibrio tra le due fasi. Nel calcio moderno si parte in costruzione e non, come dice qualcuno, in ripartenza. Bisogna essere sempre bravi a migliorare in tutto. Parallelismi è difficile farne, sono situazioni diverse. Ricordo comunque che nel 2011 fummo bravi a vincere da imbattuti, pareggiando tante partite. Trovammo tante di difficoltà e un Milan con giocatori forti: Ibra, Nesta, Silva, Gattuso, Robinho che, in alcuni aspetti, mancarono. C'erano anche l'Inter del triplete, il Napoli di Hamsik. Oggi non siamo noi i favoriti, ho sempre detto che Juventus e Napoli sono davanti in modo importante, ma l'approccio non deve cambiare. Il livello del torneo si è alzato. Guardiamo la Lazio che può tranquillamente stare tra le prime quattro, il Milan con questa società solida pure. Vedremo quale sarà il nostro meglio e così potremo catalogare che tipo di situazioni saremo in grado di affrontare. "

Su Sanchez

" Ne ho parlato tanto, sempre la stessa domanda. E' un calciatore come detto che ha determinate caratteristiche, sta a noi fargli ritrovare vena e brillantezza che negli ultimi anni ha un po' perso. Prima o poi lo vedrete in campo dall'inizio. Contro la Lazio si è vestito che non era entrato un calciatore qualsiasi "

"Nessuno parte per perdere, nella nostra testa in ogni partita c'è la volontà di vincere. Il fatto che siamo riusciti ad ottenere delle vittorie di seguito è importante e sono frutto del lavoro che stiamo facendo e della disponibilità dei ragazzi. Stiamo parlando però di appena cinque giornate. Dobbiamo continuare con la stessa volontà cercando di migliorarci per cercare di dare continuità nei risultati. E ce l'hai se vuoi comunque essere protagonista. Bisogna cercare di evitare gli alti e bassi. Se una squadra vuole diventare forte deve dare stabilità, certezze, continuità e determinate sicurezze: abbiamo un percorso davanti a noi e stiamo cercando di migliorare da questo punto di vista. C'è uno storico che parla. Questo gruppo non è il primo a vincere cinque partite. L'Inter era in testa alla classifica lo scorso dicembre per poi conquistare l'approdo in Champions all'ultima giornata in casa della Lazio. Anche con Mancini si era partiti fortissimo. Tutto questo deve farci raddrizzare le antenne e tirare fuori le unghie. I cavalli buoni si vedono all'arrivo". Così il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta a Genova contro la Sampdoria.