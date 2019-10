Conte: "Partita speciale? No, una partita importante perché contro la Juventus"

È un Conte deluso quello che si presenta in conferenza stampa. Non per la prestazione dei suoi che ci hanno provato con tutte le armi a loro disposizione. L’Inter, però, non è ancora al livello di questa Juventus...

L’infortunio di Sensi decisivo

" Penso che l'infortunio di Sensi lo abbiamo pagato soprattutto nel momento in cui lui è uscito perché abbiamo perso un po' il filo del discorso. Nella ripresa, invece, non abbiamo iniziato bene, ma penso che poi l'incontro si è riequilibrato e poteva accadere che potevamo segnare noi e potevano segnare loro. Ha segnato la Juventus. Anche in questo incontro hanno mostrato l'artiglieria pesante che hanno e il modo di gestire. Niente da dire ai ragazzi che hanno dato veramente tutto però noi, a differenza loro, abbiamo tanta strada da fare nella gestione, nell'esperienza e nel capire i momenti. Alla fine la Juve ha fatto valere la molta più esperienza e la caratura di grande squadra che la Juve ha in questo momento. Complimenti a loro, noi ci rimboccheremo le maniche e continueremo a lavorare "

Era una partita speciale?

" È una partita importante contro una squadra molto forte. Nelle mie esperienze passate ho sempre perso con la Juventus. Dispiace che abbiamo perso, al di là del fatto che sia la Juventus, che è una grande squadra "

I tre difensori hanno concesso troppo?

" Sicuramente potevamo fare molto meglio anche nei due gol presi a Barcellona. Ribadisco che questo è un percorso di crescita con dei ragazzi che a livello di esperienza devono lavorare. Non ci sono scorciatoie da questo punto di vista. Non ci dobbiamo paragonare alla Juventus perché loro sono di un'altra categoria sotto tutti i punti di vista. Noi abbiamo iniziato a lavorare per colmare questo gap. Siamo stati bravi nelle prime partite a vincerle, ma abbiamo portato la macchina a 200 all'ora "

Mancato qualcosa nella finalizzazione?

" Nella finalizzazione e nell'ultimo passaggio potevamo fare qualcosa di più, ma la squadra ci è arrivata, ha prodotto. Le statistiche dicono che è stata una gara equilibrata nonostante sulla carta le due squadre non lo siano "