Conte: "Scudetto? La Juve è al top, ma noi vogliamo cambiare le sorti del destino"

Sull'Inter e le chance Scudetto

"Lo Scudetto? Credere non costa niente, ma bisogna essere obiettivi nel vedere la realtà che ci aspetta". Così Antonio Conte, allenatore dell'Inter, dal palco del Festival dello Sport di Trento, parla della lotta per la vittoria del campionato. "Non c'era bisogno della partita di San Siro per capire che la Juventus è ancora al top. Il gap c'è ed è difficile da mettere in dubbio. Noi abbiamo iniziato un tipo di percorso per cercare di progredire, migliorare nel tempo e arrivare a dare soddisfazione ai nostri tifosi. Bisogna essere coraggiosi avere una visione chiara del presente e di come può essere il futuro. Dobbiamo lavorare duramente, migliorare senza porci limiti. Riconoscere certi valori non vuol dire non lottare per cambiare le sorti del destino".

La delusione di Antonio Conte dopo Inter-Slavia Praga 1-1 - Champions LeagueGetty Images

Sulla nazionale

"Indossare la maglia azzurra per un calciatore è il coronamento di un sogno, sentire l'Inno dà sensazioni uniche perchè stai rappresentando il tuo paese. Io ho avuto il piacere di vestirla sia da calciatore che fare il ct. Da giocatore ti dà emozione forti, da ct senti una responsabilità ancora più grande. Senti un intero paese che soffia dietro di te".

Sulla sua esperienza da ct e il cuore dei suoi Azzurri nel 2016

"Quello che mi rimane di quella esperienza è che tante volte: volere è potere. E lì volevamo tutti. Ogni volta che ne parlo mi emoziono molto e quando ci siamo salutati piangevamo tutti". Ricordando l'esperienza agli Europei 2016, Conte ha aggiunto: "Riuscimmo a lavorare insieme, plasmando un gruppo. Ogni calciatore avrebbe dato la vita per l'altro. Riuscimmo, nonostante non ci fosse grande qualità nella nostra rosa, a trovare 23 uomini che avevano piacere ad aiutarsi nelle difficoltà e a stare insieme. Non batti Spagna e Belgio, arrivi ai rigori con la Germania campione del Mondo, se non c'erano dei valori. Se non avessi firmato a marzo con il Chelsea avrei sicuramente continuato quell'esperienza".

Antonio Conte - Italia-Spagna - 2016LaPresse

Sull'Italia di Mancini

"L'Italia ha iniziato un percorso, Mancini e i giocatori stanno facendo davvero molto bene. Bisogna essere ottimisti perchè ci sono tanti giovani che hanno bisogno di giocare e fare esperienza. Abbiamo giocatori promettenti, noi come club dobbiamo anche cercare di accelerare la crescita di questi ragazzi. All'Inter ce ne sono quattro e anche da parte nostra dare giovani alla Nazionale è una soddisfazione. Il nostro compito è fare in modo che siano presenti sia nel presente che nel futuro".