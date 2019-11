Conte: "Sensi e Asamoah out con il Torino. Lettera di minacce? Meno se ne parla meglio è"

La pausa delle Nazionali non ha alleviato l’emergenza infortunati in casa Inter. Conte ha ritrovato ieri la rosa e riabbracciato i sudamericani ma per la delicata trasferta contro il Torino dell’ex Walter Mazzarri ritroverà solamente il jolly Danilo D’Ambrosio. Asamoah, Sensi e Gagliardini (oltre ai lungodegenti Sanchez e Politano) sono bloccati in infermeria e il tecnico è obbligato a scelte obbligate, anche se non ha la minima intenzione di offrire alibi ai propri giocatori.

" Dobbiamo ancora stringere i denti, siamo ancora in grande emergenza. Questo deve essere uno stimolo ulteriore. Al tempo stesso sappiamo che bisognerà tirare fuori ancora di più del massimo dei calciatori per sopperire a questa situazione che speriamo possa alleggerirsi dando anche a me la possibilità di fare delle scelte senza avere dei rischi. Abbiamo sette partite importanti prima di Natale e dovremo cercare di fare del nostro meglio in campionato e in Champions, sapendo che non sarà semplice passare il turno in Europa. Sapevamo però dall'inizio che non sarebbe stata una stagione semplice. Cos’ha Sensi? Ha saltato tutto l'ultimo mini-ciclo, ora stiamo cercando di riportarlo alle migliori condizioni per poter restare con noi stabilmente una volta che sarà rientrato. "

"Pensare alla Champions? La testa deve essere sulla prossima partita"

" C’è il rischio di pensare allo Sparta Praga? Dobbiamo pensare di partita in partita, per noi la prossima è la più importante. Anche volendo non c'è questo rischio. Quanto è utile il rientro di D’Ambrosio? Danilo è un giocatore recuperato. Deve trovare la migliore condizione e questa la si può ottenere solo allenandosi, però è un jolly. Può ricoprire diversi ruoli sia da esterno che da centrale. E' un giocatore importante per le caratteristiche che ha, perché ti dà la possibilità di intervenire in diversi ruoli. La sfida con Mazzarri? Abbiamo avuto modo di affrontarci in Inghilterra e abbiamo parlato della nostra esperienza. E' inevitabile che quando si gioca io divento il suo avversario e lui il mio, per cui lui farà di tutto per superarci e io farò altrettanto per loro. Il rapporto resta di grande rispetto, ho stima per la persona e l'allenatore. Sono molto contento per lui che sta facendo bene perché so che dedica molto tempo al calcio. "

"La lettera di minacce? Meno se ne parla meglio è"

" Come ho detto anche in passato, penso che dobbiamo cercare di trasmettere valori positivi per chi ci segue, per le generazioni a venire. Avevo parlato anche di come ero rimasto sorpreso dopo essere tornato in Italia. Penso non sia giusto dare spazio a questi episodi che sono negativi, diseducativi. Più spazio si dà a queste situazioni, più messaggi negativi mandiamo ai giovani che vedono in noi persone da cui apprendere insegnamenti positivi. Meno ne parliamo e meglio è. C'è chi sta facendo il suo lavoro e mi ha assicurato che mi daranno notizie. "