La Juve chiama, l'Inter risponde. La squadra di Conte resta sul pezzo e non tradisce le attese alla ripresa del campionato, battendo Toro e meteo. Sul terreno di gioco dell'Olimpico reso pesante da una pioggia senza tregua i nerazzurri - senza troppo sforzo in verità - calano il tris e si riportano a -1 dalla capolista. Quarto successo consecutivo per Conte e boccata di fiducia in vista della trasferta di Praga in Champions. E quattro sono anche gli anni in cui l'Inter non espugnava il fortino granata.

Antonio Conte (Allenatore Inter)

" Non potrei non essere soddisfatto, è stato molto importante l'impatto. I giocatori si sono calati subito in una situazione particolare, con il campo pesante e la pioggia battente. È stata una buona partita, giocata nella giusta maniera, siamo stati bravi a fare gol, e bravissimi a non subire finalmente gol. E' l'aspetto più positivo della serata. Il Toro è una squadra ostica, gli auguro il meglio in futuro. Temevamo questa partita, contro una squadra forte e con buona organizzazione. Siamo stati feroci nell'approccio, nell'aprire la gara, nello sfruttare le situazioni. Siamo stati bravi a rendere problematica la partita al Toro. La Juve? Noi dobbiamo fare il nostro campionato, non guardare gli altri. Se guardiamo chi ci sta davanti capiamo che sta facendo una cosa straordinaria. Però la classifica dice che siamo a un punto e questo ci deve rendere orgogliosi e dare ancora più stimoli. Dobbiamo pensare a fare il nostro campionato dando il massimo. Guardiamo solo a noi stessi, guardare gli altri può solo far male. Barella? Mi auguro che non sia niente di serio, perché è cresciuto in maniera esponenziale ed è importante per noi. Mi auguro che gli esami clinici non diano esiti molto disastrosi. Icardi e Gabigol? Il loro destino spetta ai dirigenti, quest'anno giocatori come Icardi, Nainggolan e Perisic sono andati via ma non abbiamo realizzato nulla dal punto di vista economico. Potrebbe esserci un tesoro importante per noi. Ma intanto continuiamo a lavorare e fare quello che dobbiamo fare, mettendoci un impegno massimale. Dobbiamo dare più del massimo perché continua l'emergenza, ma c'è solo da ringraziare questi ragazzi. Sono contento soprattutto per loro perché lavoro, sacrificio, sessioni tattiche alla fine pagano. Stanno raccogliendo i frutti e spero possano farlo ancora in futuro. Lautaro? Insieme a Romelu rappresenta un terminale offensivo che sta crescendo tanto. Ha 22 anni, Romelu 26, sono potenziali attaccanti dell'Inter per 7-8 anni. Stanno crescendo in maniera esponenziale, sono contento per i gol ma anche perché lavorano per la squadra. Penso che stasera potessero segnare ancora, ma anche la squadra è stata brava a supportarli e loro si mettono a disposizione in entrambe le fasi "

Lautaro Martinez (Attaccante Inter)

" Sappiamo che stiamo facendo un gran lavoro, speriamo di continuare così dando il meglio e lavorando di giorno in giorno. Siamo felici, dentro il campo siamo un gruppo tosto e speriamo di continuare così. Rispetto all'anno scorso, dove forse non avevo avuto i minuti necessari per un giocatore quando cambia squadra, ho fatto un'ottima Copa America e una grande pre-stagione col nuovo allenatore. Sono molto felice, sto facendo un grande lavoro e lo sto mostrando in campo. Il rapporto con Romelu Lukaku? Ci conosciamo e proviamo a migliorare di giorno in giorno, aiutando la squadra in primo luogo. Se segniamo o no, l'importante è che vinca l'Inter. Le battute sul sesso del mister? Ce lo aveva detto in allenamento... Ora pensiamo a lavorare in campo e riposare a casa, come dice lui "