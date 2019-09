Conte: "Vittoria meritata, Inter gruppo perbene che pensa prima alla squadra poi ai singoli"

" C'è sicuramente molta soddisfazione, i ragazzi hanno disputato una grandissima partita, sotto tutti i punti di vista. Venivamo da una prestazione in Champions League che ci aveva lasciato l'amaro in bocca e che forse ci ha dato ancora più carica per affrontare il derby con lo spirito e l'attenzione che servivano. È una vittoria meritata, sono contento per i nostri tifosi e per i ragazzi "

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte commentando il successo ottenuto nel derby contro il Milan. "Queste sono sempre partite speciali e non sono mai facili da vincere. Era la mia prima stracittadina qui e ci tenevo a fare bella figura - ha proseguito - Gli attaccanti? Romelu ha grandi margini di miglioramento, ha solo 26 anni e continuando a lavorare insieme può crescere ulteriormente e diventare un giocatore molto importante. Così come Lautaro, che ha 22 anni e tramite il lavoro può migliorare tanto. L'importante è che tutti si mettano sempre a disposizione come stanno facendo. Abbiamo un'idea di calcio e oggi i ragazzi l'hanno trasportata benissimo sul campo". Con questo successo l'Inter resta a punteggio pieno e in vetta alla classifica, ma l'ex ct della nazionale mantiene i piedi per terra.

" Non possiamo negare di essere contenti, queste vittorie sono importanti perché danno consapevolezza ma sappiamo tutti di dover lavorare ancora tanto. Comunque c'è tanta voglia di fare, è l'aspetto più importante. Questo è un gruppo perbene, stiamo lavorando nella giusta direzione e sappiamo di dover ragionare sempre sul concetto di squadra, senza pensare ai singoli "