Continua a salire la media spettatori in Serie A: l'Inter la squadra con l'affluenza più alta

La Serie A continua ad attrarre sempre più tifosi allo stadio, come dimostrato dai dati pubblicati dalla Lega Calcio per la 9a giornata di campionato. La media spettatori continua a salire, anzi è la più alta da quando esiste il campionato a 20 squadre...

La media di queste prime 9 giornate è di 27.134 spettatori a partita, cresciuta dopo la media di 28.586 spettatori dell'ultima giornata. Ben superiore a quella di 25.500 dello scorso anno dopo nove giornate. L'ultima volta che si è registrata una media superiore ai 27.000 spettatori, era nella stagione 2000-2001, con 18 squadre iscritte al torneo di Serie A.

In testa c’è l’Inter con 64.271 spettatori dopo 5 giornate casalinghe. Segue il Milan con 56.050, poi Juventus (39.651) e Roma (36.747). Buon risultato per la Fiorentina che ha una media di 35.728 spettatori a partita, non malissimo quella del Napoli che con 35.636 spettatori di media è comunque al 6° posto. Dato incoraggiante se contiamo che nella 'classifica abbonati', gli azzurri erano nelle ultime posizioni. La prima neopromossa è il Lecce con 24.674 di media dopo 4 giornate casalinghe, a chiudere invece la classifica è il Sassuolo con una media di 10.521.