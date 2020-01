Cori razzisti contro Balotelli, la risposta di Mario agli insulti dei laziali: "Vergognatevi!"

Il 2020 per Mario Balotelli è iniziato con un gol, il 5° stagionale, e il solito episodio increscioso di razzismo che non fa fare una bella figura alla Serie A. Minuto 30, Balotelli sotto il settore ospiti, dove quest’oggi erano presenti circa 1500 tifosi laziali, ha udito dei buu e qualche coro offensivo ai suoi danni. L’attaccante ha richiamato subito l’attenzione di Manganiello che, insieme ai giocatori in campo, ha tranquillizzato “Super Mario” e tramite l’auricolare ha chiesto che lo speaker dello stadio Rigamonti diramasse il primo annuncio di possibile sospensione del match alla prossima interruzione.

Laziali allo stadio, vergognatevi!

Poche ore dopo la sconfitta attraverso il proprio account Instagram Balotelli ha postato tutta la sua rabbia e frustrazione per l’episodio lanciando un messaggio chiaro ai supporters laziali presenti allo stadio:

" Sconfitta che fa male ma ci rifaremo siamo sulla strada giusta. Laziali presenti oggi allo stadio VERGOGNATEVI! #saynotoracism "