Cornelius, 3 gol in 11 minuti da subentrato: è il quarto nella storia della Serie A a riuscirci

Prima di questa magica serata Andreas Cornelius aveva totalizzato 28 presenze nella nostra massima serie e 4 gol in 13 mesi disputati fra Atalanta e Parma (dove è arrivato in prestito quest’estate dall’Atalanta). Contro il Genoa però il centravanti danese ha scritto una piccola pagina di storia della Serie A, diventando il quarto giocatore della storia della Serie A a realizzare una tripletta subentrando a partita in corso. Gli altri tre a riuscirci sono stati: Pietro Anastasi in un Juventus-Lazio del 1975, Kevin Prince Boateng in Lecce-Milan 3-4 dell’ottobre 2011 e Josip-Ilicic nel 6-2 esterno dell’Atalanta a Reggio Emilia contro il Sassuolo del 29 dicembre 2018.

Tre reti in 11 minuti

Entrato in luogo dell’infortunato Roberto Inglese al 12’ del primo tempo, il 29enne danese ha preso le misure fallendo un occasione clamorosa, svirgolando malamente col destro un tiro-cross rasoterra di Gagliolo. Prima della fine del primo tempo, però l’ariete degli emiliani si fa perdonare andando ad incornare sul secondo palo una punizione col contagiri di Scozzarella che vale il 2-0. Passano appena 240 secondi e il numero 11 del Parma si coordina perfettamente infilando con un sinistro al fulmicotone un perfetto cross dalla sinistra di Gervinho. Si va all’intervallo sul punteggio di 3-0 ma la pausa di metà tempo non raffredda la voglia di gol di Cornelius che al 50’ con un sinistro dal limite dell’area fa secco Radu con un rasoterra sul primo palo, completando la sua domenica da urlo.

Seconda tripletta nella Serie A 2019-2020

Quella di Cornelius è la seconda tripletta dall’inizio della stagione dopo quella realizzata da Domenico Berardi alla seconda giornata contro la Sampdoria. Per il centravanti danese non si tratta della prima tripletta in carriera da professionista, Cornelius ha segnato tre gol con la maglia della Danimarca nell’amichevole del 26 gennaio 2013 contro il Canada, vinta dalla nazionale danese 4-0.