C’è bisogno di normalità anche per le persone in prima linea nella dura e sfiancante battaglia contro il Coronavirus. E talvolta tale sentimento si può trovare anche personalizzando il proprio camice e facendolo diventare molto simile alla maglia del proprio calciatore preferito. Già perché la nostalgia dello sport, del calcio in particolar modo, inizia a farsi sentire anche nella mente dei veri protagonisti di questa emergenza: il personale sanitario.

E così se Alessio Romagnoli ed Edin Dzeko, negli scorsi giorni, avevano pubblicamente omaggiato attraverso i propri canali social a due infermieri che avevano mostrato il loro camice col nome del proprio idolo calcistico, oggi è il turno di Francesco Acerbi che su Instagram ha postato una foto di due operatori sanitari con il suo nome e quello di Immobile sulla propria tuta sanitaria, con l’aggiunta della fase: “Siete voi i miei idoli”. Un bellissimo gesto di solidarietà, di un campione dentro e fuori dal campo.