1) Italia stop al calcio, ma perché le squadre italiane nelle Coppe Europee giocano?

Con il Decreto legge firmato dal premier Giuseppe Conte nella serata di lunedì 9 marzo, tutto lo sport italiano, compresi i campionati professionistici di calcio sono stati sospesi almeno fino al 3 aprile. Ciò significa che tutte le partite sono cancellati tranne quelle delle formazioni italiane che prendono parte alle Coppe Europee istituite dalla UEFA. Il decreto del Governo garantirà una deroga alle squadre impegnate in Champions League ed Europa League (Atalanta, Juventus, Napoli, Inter e Roma) di giocarle, nei loro stadi o in trasferta, a porte chiuse. Questa è l’unica eccezione che in questa fase di emergenza sarà garantita. Per questo motivo da stasera a giovedì, si svolgeranno regolarmente tutte le gare sotto l’egida dell’Uefa.

2) I calciatori proseguiranno gli allenamenti oppure no?

#Iostoacasa. L’hashtag l’abbiamo letto un po’ ovunque e anche nel corso della sua ultima conferenza stampa, il presidente del Consiglio Conte ha tenuto a soprannominare il provvedimento come “il decreto state a casa”. Il nuovo Dpcm non toglie agli “atleti professionisti” la possibilità di proseguire l’attività ovviamente senza competizioni (tranne le già citate Coppe Europee). Dunque in queste ore stiamo assistendo a due tipologie di comportamenti: da un lato i club impegnati nelle Coppe Europee che continuano a lavorare per preparare i prossimi impegni in campo europeo, dall'altro tutti gli altri club di Serie A e Serie B che concedono ai propri tesserati 5-7 giorni di riposo. L’Associazione Italiani Calciatori nelle prossime ore pretenderà chiarezza in tal senso dal governo: perché anche tra i medici in questo momento non c’è un’unità di vedute riguardo ai rischi di contagio che si corrono ad allenarsi: “Occorre capire che cosa si può fare e cosa no – il pensiero di Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC al Corriere dello Sport – non chiediamo condizioni particolari per i calciatori, ma non vogliamo neppure che corrano rischi maggiori degli altri. I calciatori sono coscienti di dover dare il buon esempio. Qual è il buon esempio oggi? Proseguire a lavorare come sempre o fermarsi?”. Un quesito non banale premesso che bisogna anche tenere conto della diversa organizzazione e del differente regime di controlli che un grande club di Serie A può garantire rispetto a quello di Serie C...

3) Le amichevoli della Nazionale previste a fine mese saranno cancellate?

È molto, molto probabile. Trattandosi nella stragrande maggioranza dei casi di incontri amichevoli (anche se molto importanti per i ct visto che si tratta dell’ultima serie di test prima dello start di Euro 2020) che la Uefa decida di annullare tutti questi appuntamenti magari tenendosi fino all’ultimo l’eventualità di disputare i celebri playoff delle formazioni impegnate delle formazioni in arrivo dalla Nations League e da cui scaturiranno le ultime 4 Nazionali che prenderanno parte al prossimo Europeo. Di sicuro in questa fase nessun club italiano o europeo è contento di mandare in giro per l’Europa, o in tali casi per il mondo, i propri tesserati per ritrovarseli 10-12 giorni dopo e reinserirli a contatto con il resto dei compagni che sono rimasti a casa.

Video - Guida ai 23 convocati di Roberto Mancini: chi è sicuro del posto e chi deve conquistarselo 01:32

4) L’inizio di Euro2020 può slittare?

È un’eventualità al vaglio e col passare dei giorni potrebbe diventare sempre più credibile. La Figc ma anche tutte le altre federazioni europee sono già al lavoro per chiedere il posticipo dell’Europeo itinerante per consentire a tutti i paesi di condurre a termine con un meno assillo e tempi più ragionevoli i campionati nazionali. Il numero uno dell’UEFA Ceferin per il momento resiste e prova a tenere duro anche perché la macchina organizzativa è possente e il giro d’affari che si è sviluppato intorno a questo evento è di 2,5 miliardi di euro. Non proprio bruscolini... La soluzione più logica imporrebbe di ragionare a uno spostamento magari di 12 mesi, sacrificando sull’altare la seconda edizione della Nations League. Anche perché in tutti i paesi calcisticamente più importanti la vera priorità è la regolarità del campionato poiché tutte le Leghe sono tenute a rispettare contratti televisivi estremamente pesanti e pesanti oneri con gli sponsor. Insomma non sarebbe un’idea così sbagliata posticipare Euro2020 per far giocare magari a giugno tutti gli ultimi turni di Champions League ed Europa League e permettere così a tutte le leghe di avere più tempo per portare a termine il campionato.

5) C’è il rischio che i campionati non vengano portati a termine?

Molto dipende da come si estenderà il virus ma oggi è l’eventualità che tutti vogliono evitare. Già nel consiglio federale in programma oggi Lega e Figc proveranno a disegnare un piano per garantire la ripresa dopo il 3 aprile. Anche perché c’è una sorta di vuoto normativo e sarebbe molto difficile trovare una soluzione univoca che possa stare bene a tutti. Insomma c’è il rischio ma si farà di tutto perché i campionati non siano annullati.

Francesco CaputoTwitter

6) Se i campionati dovessero essere annullati, come si stilerebbe la classifica? Scudetto, promozioni, retrocessioni come verrebbero regolate?

Lo statuto della Federcalcio non prevede l’ipotesi di un annullamento, anche perché non succede dal 1915, quando fu sospeso il 23 maggio per l'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra mondiale che un campionato di calcio non fosse portato a termine. Di certo c’è che Benevento (capolista della Serie B con 20 punti sulla seconda e già con un piede e mezzo nella Serie A 2020-2021) e Monza (prima forza del girone A di Serie C con 16 lunghezze sulla Carrarese che sanno di ipoteca alla Serie B) hanno già fatto chiaramente intendere che non tollereranno alcuna ipotesi di congelamento delle classifiche, che prevedano blocchi di promozioni o retrocessioni. Insomma passa l’emergenza si dovrà ripartire e portare a termine l’anno. Se proprio ciò non potrà accadere, bisognerà trovare una soluzione comune: la prospettiva di una classifica definitiva all’ultima giornata completa non convince tutti, figuriamoci l’ipotesi che il Consiglio Federale, come nel 2006 con Calciopoli, non assegni lo Scudetto, limitandosi a comunicare solo piazzamenti senza titoli per la partecipazione alle coppe europee. Insomma il Consiglio avrà il suo bel daffare per non farsi trovare impreparato in caso di estrema necessità e soprattutto individuando una soluzione che possa andare bene a tutti. Più semplice forse trovare un ago in un pagliaio...