Coronavirus, anche Francesco Totti in prima linea: 15 macchinari donati allo Spallanzani di Roma

Anche Francesco Totti scende in campo. L'ex giocatore e capitano della Roma, infatti, ha donato nelle ultime ore ben 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali per i malati che hanno bisogno della terapia intensiva vista l'emergenza coronavirus. Lo ha comunicato attraverso un post su instagram, invitando tutti i suoi follower a fare una donazione, anche piccola, che potrà però dare una mano a tanti pazienti.

" Ragazzi, vi scrivo per un progetto che mi sta particolarmente a cuore. L’Ospedale Spallanzani di Roma sta costruendo nuove camere di terapia intensiva, ma ha bisogno del nostro aiuto per dotarle dei macchinari necessari. Con dash abbiamo già contribuito donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti in terapia intensiva, adesso tocca a voi. Ogni donazione, anche la più piccola, sarà fondamentale per vincere questa partita. Insieme ne usciremo più forti di prima! "

Per fortuna, quindi, in tanti si stanno unendo a questa battaglia contro il tempo, battaglia che ci vede tutti in campo.