Coronavirus, caso Pianese: la Juventus manda l'U23 ad allenarsi a Vinovo in via precauzionale

Si aggiornano di ora in ora le casistiche sull'emergenza coronavirus. Proprio in giornata è stato registrato un primo caso tra calciatori professionisti in Italia, con un giocatore della Pianese colpito dalla malattia (anche se già guarito). Il club di Serie C arriva dal turno di campionato contro la Juventus Under 23, ecco che il club bianconero ha deciso di spostare la sede dell'allenamento della seconda squadra - per qualche giorno - a Vinovo anziché alla Continassa.

Giocatore della Pianese (Serie C) trovato positivo al coronavirus

Il coronavirus ha colpito anche un calciatore residente in Italia. È un giocatore della Pianese, squadra che milita in Serie C, girone A, che questa notte è risultato positivo al coronavirus, con i sanitari che si sono presentati presso la sua abitazione per trasportarlo presso il Policlinico le Scotte di Siena. Il calciatore aveva accusato dei sintomi influenzali lo scorso sabato 22 marzo, tanto da non scendere in campo il giorno dopo, per motivi precauzionali, contro la Juventus Under 23. Stando agli ultimi controlli, il giocatore - però - non presenta più i sintomi e non ha più la febbre. Si attendono direttive dall'Istituto Superiore della Sanità, ma per precauzione la squadra non ha disputato l'ultima seduta di allenamenti.

Il giocatore è guarito, non ha più la febbre

Il giocatore positivo è l'attaccante King Udoh, ma il suo agente, Daniel Piconcelli, ha confermato la guarigione del giocatore della Pianese.

" Da più parti è uscito il suo nome legato al Coronavirus e confermo, ho scoperto il tutto solo di pomeriggio essendo a Zanzibar. Il ragazzo è clinicamente guarito, non ha più febbre. Sul Coronavirus c’è dell’allarmismo incredibile che non va bene, credo che si stia esagerando. Siamo in stretto contatto con King e la sua famiglia, è tranquillo e sereno. Dopo essersi sentito male e viste le notizie in TV, ha deciso di controllarsi. Così gli è stato fatto il tampone e ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Ma adesso sta bene, è in osservazione nel reparto infettivi a Siena. Gli fa onore l’aver pensato alla squadra e ai compagni, temeva di infettare gli altri e per questo si è subito mosso. [Piconcelli a tuttoc] "

La Juventus U23 si allena a Vinovo per qualche giorno

Per evitare possibili contagi, la Juventus ha deciso di mandare la sua Under 23 ad effettuare gli allenamenti a Vinovo, vecchia sede del centro sportivo del club bianconero, come riferito dalla Gazzetta dello Sport. Questa la decisione della società per evitare qualsiasi tipo di contagio con la squadra A, anche se la situazione è sotto controllo: nessun giocatore dell'Under 23 presenta infatti i sintomi della malattia e tutti vengono costantemente monitorati dallo staff tecnico.