Coronavirus, caso Pianese: la Juventus mette in quarantena tutti i giocatori dell'Under 23

Non si placa l'emergenza coronavirus. Dopo il caso della positività di King Udoh, altri due giocatori della Pianese sono risultati positivi al test della rilevazione del coronavirus. La Pianese, squadra che milita in Serie C, girone A, aveva affrontato la Juventus Under 23 nell'ultimo turno di campionato, ed ecco che il club ha deciso di sospendere tutte le attività, compresi gli allenamenti, con i giocatori che dovranno rimanere presso le proprie abitazioni fino all'8 marzo.

Già in settimana la Juventus aveva preso qualche precauzione, mandando l'intera Under 23 ad allenarsi presso il vecchio centro di Vinovo anziché rimanere alla Continassa per evitare possibili contagi con la squadra di Maurizio Sarri.