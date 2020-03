Coronavirus: caso Rugani, l'Inter sospende tutte le attività agonistiche per precauzione

Dopo la comunicazione da parte della Juventus della positività al coronavirus di Daniele Rugani, anche l'Inter si ferma.

Come da protocollo sanitario imposto dal Decreto governativo e dal Ministero della salute, l'Inter ha comunicato che tutta la sua rosa verrà messa in quarantena preventiva per 14 giorni a seguito dell'ultimo match ufficiale giocato allo Stadium proprio contro la Juventus.

" FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie. [Il comunicato] "

Nonostante il campionato di Serie A sia sospeso, l'Inter avrebbe dovuto giocare in Europa League contro il Getafe (anche se la gara d'andata è stata rinviata a causa del blocco dei voli Italia-Spagna). Considerando il periodo di quarantena, risulta quindi impossibile che la sfida venga giocata entro il mese di marzo. Da rivedere quindi le priorità della UEFA che potrebbe sospendere tutte le competizioni internazionali per almeno un mese.