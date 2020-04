L'isola di Cristiano Ronaldo potrebbe non essere più un posto sicuro per il contagio da Covid-19. Nelle ultime ore, infatti, è stato scoperto un focolaio dell'infezione con una decina di casi acclarati a Camera do Lobos, una cittadina a ovest di Funchal, capitale dell'arcipelago di Madeira, dove ora si trova CR7 con la sua famiglia. Come riporta Tuttosport, il governo locale ha immediatamente disposto il cordone sanitario intorno a Camera do Lobos, isolando 18.000 abitanti in attesa di capire l'entità del contagio e contenere la dimensione del focolaio. La villa dove Cristiano si è spostato con la sua famiglia da qualche settimana è a circa 20 chilometri dalla zona rossa, ma in questo momento non ci sono allarmi riguardo al calciatore.

Nei prossimi giorni, inoltre, Ronaldo potrebbe anche tornare a Torino in vista della ripresa degli allenamenti che, in questo momento è prevista per il 4 maggio. Ronaldo, così come gli altri giocatori della Juventus che hanno lasciato l'Italia, dovrà sottoporsi alla quarantena di 14 giorni. La Juventus, tuttavia, non ha ancora diramato convocazioni ufficiali, aspettando di avere certezze sulle date dell'effettiva ripresa e, nella peggiore delle ipotesi, ritarderà di qualche giorno gli allenamenti di quei nove giocatori.

Video - Juventus, accordo con giocatori e allenatore per taglio agli stipendi: gli altri club seguiranno? 00:33

Ancora incerta è la data delle prime partite, che potrebbe essere il weekend del 30-31 maggio (mentre il 27-28 maggio sono previste le semifinali di ritorno di Coppa Italia), ma anche in questo caso si tratta di ipotesi. Nella giornata odierna, intanto, tornerà a Torino Miralem Pjanic dal Lussemburgo, dove ha trascorso l'ultimo mese.