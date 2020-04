Coronavirus, Cristiano Ronaldo taglia i capelli: Georgina parrucchiera speciale

"Rimanete a casa, rimanete stilosi". Cristiano Ronaldo non rinuncia al proprio look neanche nelle settimane di emergenza Coronavirus. Costretto a restare a casa per le restrizioni, il fuoriclasse della Juve ne ha approfittato per dare una spuntatina al proprio taglio di capelli.

Georgina per l’occasione si è trasformata in una parrucchiera d’eccezione e, munita di macchinetta, ha accorciato la chioma di CR7 che ha gradito particolarmente: "Rimanete a casa e restate alla moda", ha dichiarato il portoghese con tanto di SIUUU finale. Anche la fidanzata, che sembra prendere molto sul serio la nuova attività, ha ripostato il video del campione bianconero commentando: "Taglio by Giò".