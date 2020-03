Il calcio italiano si ferma in balia del Coronavirus e alcuni club, quelli che ovviamente non sono impegnati in competizioni europee, decidono di fermare anche gli allenamenti.

Milan

Il Milan ha deciso di sospendere gli allenamenti per una settimana, chiudendo anche il centro sportivo di Milanello. La decisione è stata presa dopo la decisione del governo di sospendere l’attività sportiva sul territorio nazionale fino al prossimo 3 aprile.

Fiorentina

Cagliari

Lazio