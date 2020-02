Coronavirus, dal rischio rinvio della 26^ giornata a Inter-Ludogorets: quali scenari per la Serie A?

Quattro partite di Serie A rinviate (Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Torino-Parma), una miriade di gare di tutti i campionati e di eventi sportivi in Lombardia, Veneto e Piemonte pocrastinati a data da destinarsi: l’emergenza coronavirus si è abbattuta sullo sport italiano e la sensazione è che ora per ora, giorno per giorno lo scenario possa cambiare e tutti gli scenari e le soluzioni non possono essere esclusi. In queste ore di vertici fiumi e massima allerta fare previsioni è complicato e ancor più lo è provare a predevedere cosa potrà accadere. La prudenza è massima e di sicuro c’è solo che, al netto dei problemi logistici e di calendario, l’obiettivo che si proverà a perseguire è quello di riprendere le varie attività il prima possibile salvaguardando la salute dei cittadini.

C’è il rischio di nuovi rinvii in Serie A o di una 26^ giornata a porte chiuse?

L’ipotesi sul tavolo ad oggi c’è e, come ha confermato Malagò, non è affatto da escludere. Proprio il presidente del Coni, ai microfoni di Sky, ha tenuto a spiegare però quali siano le problematiche della soluzione "porte chiuse" che è al vaglio del Governo...

" Partite senza pubblico? E’ una strada che è stata presa in considerazione dal Governo. Però ci sono due problemi: da un lato i biglietti già venduti con club che si dovrebbero far carico dell'aspetto economico, dall'altro se si decide nel giro di poche ore di giocare a porte chiuse, con la gente che ha già comprato i biglietti e magari già è in marcia verso lo stadio, potrebbe esserci un problema di ordine pubblico". [Giovanni Malagò, 23/2/2019 Sky] "

Allo stato attuale insomma è una soluzione estrema ma tutt’altro che da escludere e proprio questa via sembra quella che potrebbe permettere all’Inter di giocare il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets.

In serata però il premier Giuseppe Conte non ha escluso anche provvedimenti più drastici e che pure la prossima giornata di Serie A possa essere procrastinata.

" In questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure. Se avremo un forte effetto contenimento ci rassicurerà, ma non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno [Giuseppe Conte, La7, 23/2/2019] "

Inter-Ludogorets sarà giocata regolarmente?

Manca l’ufficialità, che salvo colpi di scena arriverà nelle prossime 24 ore ma, prima delle parole del premier Giuseppe Conte, c'era grande fiducia riguardo alla possibilità che Inter-Ludogorets potesse giocarsi regolarmente giovedì 27 in un San Siro a porte chiuse. Come ha fatto filtrare una fonte Uefa all’ANSA, gli uomini dell’Uefa nella giornata odierna hanno sondato stadi alternativi per far disputare regolarmente la partita a porte chiuse, ma alla fine, di concerto col sindaco Sala e l’amministrazione milanese, hanno convenuto che la soluzione di un Meazza chiuso, con presenti i soli addetti ai lavori è quella che potrebbe garantire meno controindicazioni. La decisione è attesa per domani ma il rinvio sembra una strada assai ardua da perseguire. Fra due settimane sono in programma gli ottavi di finale di Europa League e giovedì prossimo i nerazzurri saranno impegnati nella semifinale di ritorno di Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli.

Quando saranno recuperate le partite rinviate?

Altro quesito di difficile soluzione e a cui, ad oggi, è impossibile dare una risposta certa. Fra coppe europee, sosta delle Nazionali per permettere all’Italia di Mancini di giocare le due amichevoli di preparazione per Euro 2020 contro Inghilterra (27 marzo), Germania (31 marzo), le date sono veramente ridotte all'osso. Se è meno problematico trovare una data utile per recuperare Torino-Parma, Verona-Cagliari, squadre non impegnate nelle Coppe Europee, la società che potrebbe avere i maggiori problemi, in tal senso, è indubbiamente l’Inter.

Spulciando il calendario di Handanovic e compagni e immaginando che la squadra di Conte possa avanzare fino alla semifinale di Europa League e acciuffare anche il lasciapassare per la finale di Coppa Italia (a spese del Napoli), la prima data infrasettimanale utile per recuperare Inter-Samp sarebbe addirittura mercoledì 20 maggio. La gara coi blucerchiati insomma andrebbe in scena nella settimana fra la penultima e l’ultima giornata di campionato. In caso di eliminazione in Coppa Italia, la prima data utile sarebbe il 13 maggio mentre in caso di uscita di scena agli ottavi o ai quarti di Europa League la sfida con la Samp si potrebbe recuperare il 9 aprile o eventualmente il 30 aprile.

Inter: l'ipotetico calendario infernale fra Serie A, Coppa Italia ed Europa League

27 febbraio Inter-Ludogorets (E.League) 16 aprile E.League quarti rit 1 marzo Juventus-Inter (Serie A) 19 aprile Inter-Torino (Serie A) 5 marzo Napoli-Inter (Coppa Italia) 22 aprile Spal-Inter (Serie A) 8 marzo Inter-Sassuolo (Serie A) 26 aprile Roma-Inter (Serie A) 12 marzo E.League ottavi and. 30 aprile E.League semi and. 15 marzo Parma-Inter (Serie A) 3 maggio Inter-Fiorentina (Serie A) 19 marzo E.League ottavi rit. 7 maggio E.League semi rit. 22 marzo Inter-Brescia 10 maggio Genoa-Inter (Serie A) 25 marzo / 1 aprile sosta nazionali 13 maggio finale Coppa Italia 5 aprile Inter-Bologna 17 maggio Inter-Napoli (Serie A) 9 aprile E.League quarti and. 20 maggio Inter-Samp (Serie A) 11 aprile Verona-Inter 24 maggio Atalanta-Inter (Serie A)

* in corsivo le partite ipotetiche che l'Inter potrebbe giocare se proseguirà il cammino in Europa League e Coppa Italia

Quando se ne saprà qualcosa in più?

Domani, lunedì 24 febbraio, sarà già una giornata molto importante. A Roma, a margine del consiglio federale della Figc, ci sarà un incontro con medici per analizzare la situazione, dare indicazioni precise circa l'attività delle Squadre Nazionali ed ovviamente fare il punto anche con il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, che sarà collegato in videoconferenza in quanto negli Stati Uniti, per incontrare emittenti interessate ad acquistare i diritti tv del nostro campionato. Nel vertice - a cui prenderanno parte il prof. Paolo Zeppilli, il prof. Andrea Ferretti, il dott. Carmine Costabile e il prof. Roberto Cauda, direttore dell'Area Clinica e dell'Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma - verrà analizzata la situazione dell’emergenza Coronavirus e potrebbe uscire anche qualcosa riguardo a cosa accadrà in Serie A e non solo.