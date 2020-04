Coronavirus, Daniele Rugani è guarito e torna a casa: "Finalmente tutti insieme"

Bellissima notizia in casa Juventus e in generale per tutto il calcio italiano: Daniele Rugani, il primo giocatore di Serie A a essere risultato positivo al Coronavirus, è guarito e ha fatto ritorno a casa dove ha potuto finalmente riabbracciare la compagna Michela Persico, anche lei risultato positiva al Covid-19. Rugani ha postato una foto sui propri profili social festeggiando la bella notizia e mandando un messaggio al figlio in arrivo.

" Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti.

Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile.

Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest'abbraccio, tutti e tre.

Finalmente negativo, finalmente tutti insieme "