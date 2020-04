Coronavirus, Dimitri Bisoli scende in campo per Brescia: distribuirà cibo e aiuti ai più bisognosi

Lo stop forzato del campionato ha posto il Brescia in una posizione di assoluta incertezza: le rondinelle sono sospese tra l’ipotesi di una retrocessione automatica e quella contraria, ovvero l’annullamento della stagione di Serie A e delle retrocessioni (portando la competizione a 22 squadre per l’anno prossimo). Su queste prospettive si è già espresso in maniera chiara il presidente Cellino.

Ma sul versante giocatori, il focus non è solo sul ritorno al campo: la sospensione degli allenamenti ha portato molti giocatori del Brescia a contribuire attivamente per supportare la città, una tra le più colpite dal contagio. Tutti i giocatori della squadra biancazzurra hanno donato delle somme significative a strutture sanitarie o associazioni per contrastare l’emergenza.

Dimitri Bisoli, BresciaLaPresse

Dimitri Bisoli, mediano del Brescia, è uno fra i più attivi: nei prossimi giorni inizierà ad aiutare nella distribuzione di cibo e aiuti alle famiglie in difficoltà nella zona ovest della città. L’iniziativa è portata avanti dalla Casa del Quartiere e dalla biblioteca Porto delle Culture, entrambe organizzazioni impegnate nell’offrire corsi e attività alla comunità di quartiere in via Milano. L’attività verrà coordinata con quella dei servizi sociali del Comune di Brescia. Bisoli, milita tra le fila del Brescia dal 2016, e ha collezionato 25 presenze in Serie A.