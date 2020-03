Manolo Gabbiadini non si dimentica della sua Bergamo. Il 28enne attaccante della Sampdoria, uno dei primi giocatori di Serie A risultato positivo al Coronavirus, ha scritto una struggente e commovente lettera attraverso la quale ha voluto mandare un abbraccio virtuale alla città che l'ha visto crescere. Quello bergamasco è uno dei territori che sta pagando il conto più tragico, in termini di vite umane, del Covid-19 e Gabbiadini non dimentica.

La lettera di Gabbiadini

" A dedicati queste righe, mentre stai vivendo un momento terribile, è un bergamasco, per giunta di poche parole. Noi preferiamo i fatti, o piccoli gesti che valgono più di mille parole In queste settimane così strazianti, però, non riesco a non dedicarti il mio pensiero mentre guardo le scene più angoscianti che si possano immaginare. Colpi al cuore, che fanno male "

" Tu, Bergamo, sei troppo forte per essere sconfitta. Per piegarti, pensa, ci è voluto un nemico della peggior specie, mai visto prima, infido, subdolo, invisibile. Per piegarti, ma non per sconfiggerti "

" Io, Bergamo, da bergamasco che non dimentica le sue origini, ti mando il mio abbraccio e il mio incoraggiamento, esortandoti a rialzarti. Più forte di prima. Perché non ho dubbi che sarà così. Perché il tuo è un popolo di lavoratori, che lotta e suda in silenzio, che combatte le difficoltà con orgoglio, fierezza e dignità, senza lamentarsi. Con la profonda convinzione che tutto questo li ripagherà "

" Tu, Bergamo, continua a combattere "

" Mola mia, Bérghem "