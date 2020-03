Coronavirus, Gabbiadini: "Ora sono tornato negativo, mi hanno colpito i messaggi d'affetto"

" Vi chiedo scusa per il look, anche io come Mattarella non posso andare dal barbiere "

Inizia con una battuta la sua intervista per Sky Sport Manolo Gabbiadini, il secondo giocatore della Serie A a contrarre il Coronavirus. Qualche linea di febbre, poi il tampone e l’esito positivo. L’ex attaccante del Napoli racconta i sintomi avuti nei giorni scorsi.

" La mia malattia è stata leggera, ho avuto la febbre per un giorno e una brutta tossa per cinque/sei giorni. Sono stato sempre a casa, in contatto quotidiano con i medici. Ora sono tornato negativo, ma, come da prassi, devo aspettare altre 24 ore per effettuare il secondo tampone e avere la certezza di aver battuto il virus "

Due giorni fa il messaggio sui social per Bergamo, la sua città, quella in cui vivono i suoi genitori, profondamente colpita dal Covid-19.

" Questa tragedia mi ha colpito profondamente, come penso abbia colpito tutto il resto del mondo. Ero a casa e stavo pensando ai miei genitori che si trovano in casa da un mese. Ho pensato che era giusto fare qualcosa, dal momento che noi calciatori abbiamo molta visibilità "

La notizia della positività, annunciata dalla Sampdoria, ha stretto il mondo del calcio attorno a Gabbiadini, con centinaia di messaggi di supporto indirizzati all’attaccante:

" Solo su Whatsapp ho superato i 300 messaggi, ho impiegato più di una settimana per rispondere a tutti. Mi hanno colpito tutti i messaggi, perché sono una testimonianza di affetto. In particolare mi hanno fatto piacere quelli dei miei ex allenatori, con i quali non mi sento spesso "

Un ritorno graduale alla normalità, con allenamenti quotidiani svolti all’interno delle mura domestiche come il resto dei suoi colleghi.

" Mi sto allenando con continuità da due settimane, i preparatori ogni sera ci mandano il programma da svolgere il giorno seguente. Ho provato a svolgere qualche allenamento la seconda settimana di quarantena ma non mi sentivo in gran forma, quindi ho cercato di evitare "

In chiusura un appello a tutto il popolo italiano, chiamato a raccolta per aiutare, come hanno fatto lui e i suoi compagni, gli ospedali italiani.

" Come squadra ci siamo mossi per dare un aiuto all’ospedale San Martino di Genova. Invito tutti gli italiani a fare il possibile per aiutare gli ospedali, che ne hanno molto bisogno in questo momento "