Coronavirus, i medici della Serie A consigliano lo stop degli allenamenti fino a un miglioramento

Il calcio italiano, fermo almeno fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus, sta discutendo nelle ultime ore sulla possibilità da parte delle squadre di Serie A di ricominciare ad allenarsi (naturalmente a porte chiuse) in vista di un eventuale ripartenza del campionato. Claudio Lotito e Andrea Agnelli, presidenti rispettivamente di Lazio e Juventus, si sono scontrati sull’argomento in occasione dell’ultima assemblea della Lega Calcio ma ecco che i medici della Serie A intervengono mettendo di fatto la parola fine al dibattito.

In una nota ufficiale, i medici del massimo campionato di calcio nazionale hanno di fatto sconsigliato la ripresa degli allenamenti:

" In considerazione della grave evoluzione dell’infezione Covid 19 nel mondo, vista l’emergente diffusione dei contagi anche all’interno del calcio e del personale sanitario a esso dedicato e del progressivo aggravamento della situazione che sta coinvolgendo il Sistema sanitario nazionale, i medici della Serie A esprimono forte preoccupazione circa la tutela della salute dei propri tesserati qualora venissero ripresi a breve gli allenamenti e promosse altre attività di aggregazione. Pertanto, in modo unanime, i medici consigliano di non riprendere l’attività fino a netto miglioramento dell’emergenza Covid 19. "

Qualcuno, in verità, si era già attivato in tal senso. La SPAL, per esempio, aveva deciso di rinviare a data da destinarsi la ripresa degli allenamenti fissata al 15 marzo a data da destinarsi.

La Lazio, invece, ha calendarizzato la ripresa a lunedì 16, mentre il Milan si è dato una in più settimana e, in attesa di comunicazioni, dovrebbe ricominciare il 23.

Tw

erik.nicolaysen@oasport.it