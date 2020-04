Coronavirus, il Milan richiama i giocatori all'estero: Ibra e compagni attesi entro giovedì

In vista della possibile ripresa degli allenamenti, il Milan ha deciso di richiamare in Italia i giocatori che, a seguito dell'emergenza Coronavirus, si erano recati fuori dall'Italia nelle scorse settimane. Secondo quanto si apprende il club rossonero avrebbe chiesto ai diretti interessati di rientrare entro la metà della prossima settimana. I giocatori interessati dalla disposizione del Milan sono 8: oltre a Ibrahimovic, che in Svezia ha effettuato qualche seduta di allenamento con l'Hammarby, ci sono anche Kjaer, Begovic, Calhanoglu, Leao, Rebic, Paquetà e Kessie. Una volta rientrati in Italia, tutti dovranno osservare un periodo di isolamento di 14 giorni.

Video - Galliani: "Il rigore di Milan-Juventus come il gol di Muntari? Non esageriamo" 00:42