Coronavirus, Juventus: la famiglia di Dybala in isolamento in ospedale in Argentina

I familiari di Paulo Dybala sono stati trasferiti in un ospedale di Cordoba, in Argentina, per osservare un periodo di isolamento legato all'emergenza Coronavirus. Lo scrivono i quotidiano argentini La Voz del Interior e Olé. Secondo quanto si apprende la mamma dell'attaccante argentino della Juventus, il fratello e la fidanzata sarebbero sottoposti a questa misura sanitaria a seguito del loro viaggio dei giorni scorsi in Italia: i tre, infatti, il 12 marzo erano rientrati in Argentina dopo avere fatto visita alla Joya. Proprio ieri (sabato, ndr) Dybala aveva reso noto di essere positivo al Covid-19 e con lui la compagna Oriana.

